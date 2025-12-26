HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

15 cầu thủ có thể vắng mặt khi Man United đụng độ Newcastle

Hải Hưng

(NLĐO) – Vì nhiều lý do khiến 15 cầu thủ có khả năng phải “ngồi chơi xơi nước” khi Man United tiếp đón Newcastle trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Cả đội chủ sân Old Trafford lẫn St James' Park đều đang đối mặt với những vấn đề về chấn thương và lực lượng trước cuộc đối đầu dịp Boxing Day. Điều này buộc chiến lược gia Ruben Amorim và Eddie Howe phải tính toán kỹ các phương án thay thế.

Cuộc so tài diễn ra lúc 3 giờ ngày 27-12 (giờ Hà Nội) trong bối cảnh cả chủ lẫn khách đều quyết thắng để nuôi tham vọng giành vé dự cúp châu Âu và đang nỗ lực bám đuổi nhóm có suất dự Champions League.

15 cầu thủ có thể vắng mặt khi Man Utd đụng độ Newcastle - Ảnh 1.

Man Utd sẽ không có sự phục vụ của thủ quân Bruno Fernandes khi tiếp Newcastle ở vòng 18 Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

"Quỷ đỏ" đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau mùa hè chi tiêu mạnh tay. Hàng công của họ được đánh giá giàu sức sống hơn, tuy nhiên hàng thủ vẫn thiếu chắc chắn.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ dính chấn thương, cùng một số trường hợp không đủ điều kiện ra sân, HLV Amorim phải đối mặt với hàng loạt bài toán nhân sự trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra với HLV Eddie Howe bên phía Newcastle.

"Chích chòe" hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với "Quỷ đỏ". Việc đang chinh chiến tại Champions League đã khiến Newcastle gặp không ít khó khăn về mặt lực lượng, dẫn đến phong độ phập phù tại giải quốc nội.

Hình ảnh của Man United và Newcastle đều phản ánh rõ sự biến động của Premier League mùa này, khi nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu không có đội bóng nào thực sự chiếm ưu thế rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, người hâm mộ chờ đợi những thông tin chấn thương mới nhất và cập nhật tình hình lực lượng của 2 đội trước cuộc chạm trán đáng được chờ đợi này.

Về phía Man United, họ sẽ thiếu vắng thủ quân Bruno Fernandes do chấn thương gặp phải trong trận thua Aston Villa, dự kiến nghỉ khoảng 1 tháng, Kobbie Mainoo chấn thương trong buổi tập trước trận gặp Aston Villa, Harry Maguire chấn thương từ đầu tháng 11 vẫn chưa kịp bình phục, Matthijs de Ligt gặp vấn đề ở lưng, chưa đủ thể lực ra sân. 

Tân binh Bryan Mbeumo cũng vắng mặt do tham dự Cúp bóng đá châu Phi cùng tuyển Cameroon, Amad Diallo tập trung đội tuyển Bờ Biển Ngà và Noussair Mazraoui làm nhiệm vụ quốc tế cùng tuyển Morocco.

Newcastle cũng không thể có sự phục vụ của Dan Burn do chấn thương xương sườn và thủng phổi, Sven Botman vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương lưng nên chưa thể trở lại, Tino Livramento gặp vấn đề ở đầu gối nên khả năng ra sân bỏ ngỏ.

Các ngôi sao khách như Kieran Trippier đang chấn thương gân kheo, Nick Pope chấn thương háng nên chưa chắc chắn ra sân, Will Osula bị đau cổ chân kéo dài không đủ điều kiện thi đấu, Jamaal Lascelles tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Emil Krafth chấn thương ống quyển đang giai đoạn hồi phục.

