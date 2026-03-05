HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) – Siêu dự bị William Osula ghi bàn quyết định ở phút 90+3, giúp đoàn quân 10 người Newcastle quật ngã Man United tại sân nhà St.James'Park.

Thất bại đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng tạm quyền của Man United thêm cay đắng khi họ được chơi hơn người trong cả hiệp 2 đồng thời tạo được rất nhiều cơ hội trước cầu môn đội chủ nhà. Đây cũng là thất bại thứ tư liên tiếp của "Quỷ đỏ" trên sân của Newcastle tại Premier League.

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United - Ảnh 1.

Newcastle khát điểm sân nhà

Chỉ thắng 1 trong bảy vòng đấu gần nhất (hòa 1, thua 5), Newcastle rất cần chiến thắng để cải thiện điểm số, tìm lại phong độ vốn có. Tuy nhiên, "Chích chòe" không may khi phải chạm trán đội bóng có phong độ cao nhất giai đoạn này, với Man United của HLV Michael Carrick thắng 6/7 trận (hòa 1) gần nhất.

Sau màn trình diễn uể oải ở trận thua Everton 2-3, Newcastle nhập cuộc lần này hoàn toàn khác. Kieran Trippier tạt bóng dội xà ngang, Lewis Hall ập vào đá bồi nhưng vọt xà. Anthony Elanga rồi Joelinton cũng liên tiếp uy hiếp khung thành đội khách trong 15 phút đầu.

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United - Ảnh 2.

Jacob Ramsey bị truất quyền thi đấu sau lỗi ăn vạ

Man United dần lấy lại thế trận trước giờ nghỉ. Kobbie Mainoo buộc thủ môn Aaron Ramsdale trổ tài với cú sút xa uy lực. Matheus Cunha bị thủ môn Newcastle từ chối cú dứt điểm sau cùng, còn Bryan Mbeumo sút vọt xà ở cự ly gần.

Biến cố xảy ra cuối hiệp một khi Jacob Ramsey nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Dù vậy, Newcastle vẫn được hưởng phạt đền gần như ngay sau đó, sau pha bóng Bruno Fernandes phạm lỗi với Anthony Gordon. Chính Gordon thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United - Ảnh 3.

Anthony Gordon mở tỉ số trên chấm 11m

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Casemiro đánh đầu gỡ hòa 1-1 từ quả đá phạt của Fernandes. Thủ quân "Quỷ đỏ" dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Premier League mùa này với 14 đường chuyền dẫn đến bàn thắng của đồng đội.

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United - Ảnh 4.

Casemiro gỡ hòa 1-1 cho Man United

Chơi thiếu người nhưng Newcastle vẫn kiểm soát bóng tốt đầu hiệp hai. Gordon có cơ hội song không thắng được thủ môn Senne Lammens. Man United dù hơn người lại thi đấu thiếu sắc bén. Phút 66, Sandro Tonali treo bóng chuẩn xác, Gordon băng vào dứt điểm nhưng không trúng đích.

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United - Ảnh 5.

Matheus Cunha bỏ lỡ nhiều pha bóng đáng tiếc

Khoảng 20 phút cuối, Man United gia tăng sức ép. Bruno Fernandes kiến tạo để Leny Yoro đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Ramsdale xuất sắc cản phá. Joshua Zirkzee cũng không thắng được thủ thành đội chủ nhà.

Những pha cứu thua ấy trở nên vô giá khi William Osula – vào sân từ ghế dự bị phút 85– tạo nên khoảnh khắc bùng nổ. Phút 90, chân sút 22 tuổi người Đan Mạch đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1.

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United - Ảnh 6.

William Osula ghi bàn quyết định chỉ sau 5 phút có mặt trên sân

Ba điểm quý giá giúp Newcastle có trận thắng sân nhà đầu tiên tại Premier League sau gần hai tháng, trong khi Man United bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí trong tốp 3.

Siêu phẩm của Osula nhấn chìm "Quỷ đỏ", Carrick nhận thất bại đầu tiên với Man United - Ảnh 7.

Bảng xếp hạng tạm thời NHA sau vòng 29

Tin liên quan

Man United ngược dòng hạ Crystal Palace, Carrick lập cột mốc lịch sử

Man United ngược dòng hạ Crystal Palace, Carrick lập cột mốc lịch sử

(NLĐO) - Bị dẫn bàn sớm và bế tắc trong cả hiệp một, Man United vẫn kịp thực hiện màn ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 tại Old Trafford.

Benjamin Sesko sắm vai siêu dự bị, Man United nối dài mạch bất bại

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của Benjamin Sesko giúp Man United vượt qua Everton 1-0 trên sân khách, duy trì chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Michael Carrick.

Sesko ghi bàn phút bù giờ, Man United thoát hiểm tại London

(NLĐO) - Bàn thắng phút 90+6 của Benjamin Sesko giúp Man United giật lại 1 điểm từ tay chủ nhà West Ham, nối dài chuỗi trận bất bại của "Quỷ đỏ" với HLV Carrick

Man United Casemiro vòng 29 Ngoai hạng Anh Anthony Gordon William Osula Newcastle 2-1 Man United
