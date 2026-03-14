HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

"Siêu phẩm" của Tùng Quốc mở lối giúp Becamex TP HCM hạ Hà Tĩnh, thoát nhóm nguy hiểm

Tường Phước

(NLĐO) - Tại vòng 16 V-League 2025–2026 tối 14-3, Becamex TP.HCM tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh

Becamex TP HCM và Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

Hai pha lập công của Tùng Quốc và Hugo Alves không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn giúp Becamex TP.HCM tạm thời tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Thế trận giằng co, VAR gây tranh cãi

Trận đấu trên sân Gò Đậu diễn ra với nhịp độ khá cân bằng ngay từ những phút đầu. Dù phải làm khách, Hà Tĩnh mới là đội nhập cuộc chủ động hơn khi liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng nhanh. 

Ngay trong giai đoạn đầu trận, tiền đạo Atshimene đã có cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn Minh Toàn kịp thời cứu thua cho đội chủ nhà.

img

Sau khoảng nửa hiệp 1, Becamex TP.HCM dần lấy lại thế trận. Những pha phối hợp ở hai cánh bắt đầu phát huy hiệu quả và tạo ra một số tình huống "sóng gió" trước khung thành thủ môn Thanh Tùng. Phút 26, Thanh Hậu có đường tạt bóng thuận lợi để Hugo Alves băng vào dứt điểm nhưng pha xử lý cuối cùng của ngoại binh này chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

Tình huống gây tranh cãi nhất hiệp 1 xảy ra ở phút 34. Sau pha va chạm giữa Văn Hạnh và Việt Cường trong vòng cấm Hà Tĩnh, trọng tài Hoàng Ngọc Hà phải tham khảo VAR. 

Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, ông quyết định không cho Becamex TP.HCM hưởng phạt đền 11m. Quyết định này khiến trận đấu càng thêm căng thẳng nhưng hai đội vẫn không thể ghi bàn trước giờ nghỉ.

Khoảnh khắc tỏa sáng định đoạt cục diện

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi cả hai đội đều gia tăng sức ép tìm bàn thắng. Hà Tĩnh tiếp tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 58, Trung Nguyên tung cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Minh Toàn phải bay người hết cỡ để cứu thua. 

Không lâu sau, "người gác đền" của đội chủ nhà tiếp tục có pha phản xạ xuất sắc trước tình huống xâm nhập vòng cấm của Trọng Hoàng.

Khi thế trận đang giằng co, bước ngoặt xuất hiện nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 70, hậu vệ Tùng Quốc nhận bóng ngoài vòng cấm và tung cú sút xa uy lực từ khoảng cách gần 20m, đưa bóng găm thẳng vào lưới, mở tỉ số cho Becamex TP.HCM. Bàn thắng đẹp mắt này khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn.

img

Buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Hà Tĩnh để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 86, Bruce bứt tốc thoát xuống trước khi chuyền ngược thuận lợi để Hugo Alves dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Becamex TP HCM tạm vươn lên vị trí thứ 10 với 18 điểm, qua đó giảm đáng kể áp lực trong cuộc đua trụ hạng. 

Trong khi đó, Hà Tĩnh vẫn đứng thứ 8 với 20 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm sau không còn quá an toàn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Tin liên quan

Antonio Moric: "Làn gió lạ" từ Croatia và khát vọng khoác áo U19 Việt Nam

(NLĐO) - Sự xuất hiện của chân sút Việt kiều Antonio Moric trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển U19 Việt Nam khiến người hâm mộ háo hức

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo