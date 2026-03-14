Hai pha lập công của Tùng Quốc và Hugo Alves không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn giúp Becamex TP.HCM tạm thời tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Thế trận giằng co, VAR gây tranh cãi

Trận đấu trên sân Gò Đậu diễn ra với nhịp độ khá cân bằng ngay từ những phút đầu. Dù phải làm khách, Hà Tĩnh mới là đội nhập cuộc chủ động hơn khi liên tục gây sức ép bằng những pha lên bóng nhanh.

Ngay trong giai đoạn đầu trận, tiền đạo Atshimene đã có cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn Minh Toàn kịp thời cứu thua cho đội chủ nhà.

Sau khoảng nửa hiệp 1, Becamex TP.HCM dần lấy lại thế trận. Những pha phối hợp ở hai cánh bắt đầu phát huy hiệu quả và tạo ra một số tình huống "sóng gió" trước khung thành thủ môn Thanh Tùng. Phút 26, Thanh Hậu có đường tạt bóng thuận lợi để Hugo Alves băng vào dứt điểm nhưng pha xử lý cuối cùng của ngoại binh này chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

Tình huống gây tranh cãi nhất hiệp 1 xảy ra ở phút 34. Sau pha va chạm giữa Văn Hạnh và Việt Cường trong vòng cấm Hà Tĩnh, trọng tài Hoàng Ngọc Hà phải tham khảo VAR.

Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, ông quyết định không cho Becamex TP.HCM hưởng phạt đền 11m. Quyết định này khiến trận đấu càng thêm căng thẳng nhưng hai đội vẫn không thể ghi bàn trước giờ nghỉ.

Khoảnh khắc tỏa sáng định đoạt cục diện

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi cả hai đội đều gia tăng sức ép tìm bàn thắng. Hà Tĩnh tiếp tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 58, Trung Nguyên tung cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Minh Toàn phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Không lâu sau, "người gác đền" của đội chủ nhà tiếp tục có pha phản xạ xuất sắc trước tình huống xâm nhập vòng cấm của Trọng Hoàng.

Khi thế trận đang giằng co, bước ngoặt xuất hiện nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 70, hậu vệ Tùng Quốc nhận bóng ngoài vòng cấm và tung cú sút xa uy lực từ khoảng cách gần 20m, đưa bóng găm thẳng vào lưới, mở tỉ số cho Becamex TP.HCM. Bàn thắng đẹp mắt này khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn.

Buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Hà Tĩnh để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 86, Bruce bứt tốc thoát xuống trước khi chuyền ngược thuận lợi để Hugo Alves dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Becamex TP HCM tạm vươn lên vị trí thứ 10 với 18 điểm, qua đó giảm đáng kể áp lực trong cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, Hà Tĩnh vẫn đứng thứ 8 với 20 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm sau không còn quá an toàn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.