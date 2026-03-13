Thể thao

Hoàng Hên tiếp tục gây chú ý, Hà Nội FC thắng đậm SLNA

Tường Phước

(NLĐO) - Đỗ Hoàng Hên bỏ lỡ nhiều cơ hội "ngon ăn" nhưng vẫn góp công giúp Hà Nội FC đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỉ số 3-0 ở vòng 16 V-League tối 13-3

Hà Nội FC và SLNA - Clip: FPT Play

Trận thắng tại sân nhà Hàng Đẫy giúp đội bóng thủ đô tiếp tục bám trụ trong tốp 4 bảng xếp hạng, rút ngắn khoảng cách điểm với nhóm đầu, nhen nhóm hy vọng đua tranh "ngôi vương" V-League mùa này.

Hoàng Hên lại ghi điểm trước ngày lên tuyển

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC nhanh chóng kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình tấn công. Thống kê cho thấy đoàn quân HLV Harry Kewell kiểm soát bóng lên tới 64% trong hiệp 1, thể hiện sự chủ động tấn công, lấn lướt đội khách.

Hoàng Hên kiến tạo đẹp mắt, Hà Nội FC đè bẹp SLNA - Ảnh 1.

Các mũi nhọn tấn công như Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết liên tục khuấy đảo hàng thủ, dứt điểm về phía khung thành đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, phải đến hiệp đấu thứ 2, đội bóng áo tím mới khai thông thế bế tắc, ghi bàn mở tỉ số.

Phút thứ 68, Hoàng Hên đi bóng bên cánh trái và tạt cánh vào trung lộ, giúp đồng đội Fisher bật cao đánh đầu tung lưới SLNA. Cởi bỏ áp lực, thầy trò ông Kewell liên tục áp đảo và mang về thêm hai bàn thắng, nhờ công Hai Long và Văn Quyết.

Hà Nội FC nhen nhóm hy vọng tranh "ngôi vương"

Chiến thắng trước SLNA giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Dù Hoàng Hên không thể ghi bàn, tiền vệ nhập tịch này vẫn đóng góp dấu ấn với một pha kiến tạo quan trọng trong chiến thắng của đội bóng thủ đô.

Hoàng Hên kiến tạo đẹp mắt, Hà Nội FC đè bẹp SLNA - Ảnh 2.

Hoàng Hên kiến tạo đẹp mắt, Hà Nội FC đè bẹp SLNA - Ảnh 3.

Kết quả này cũng giúp Hà Nội FC rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu, tiếp tục nuôi hy vọng bứt phá ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định vẫn hạ gục Thanh Hóa

Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định vẫn hạ gục Thanh Hóa

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 78 của Joseph Akolo giúp Thép Xanh Nam Định vượt qua Đông Á Thanh Hóa với tỉ số 1-0 tại vòng 16 V-League 2025-2026 tối 13-3.

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL

(NLĐO) - Trận hòa 3-3 giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Chi Lăng tối 13-3 với kịch bản khó tin.

Vòng 16 V-League 2025-2026: "Chung kết ngược" tại sân Chi Lăng

(NLĐO) – Màn so tài trên sân Chi Lăng giữa Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai lúc 18 giờ ngày 13-3 được xem là trận "chung kết ngược" của vòng 16 V-League 2025-2026

