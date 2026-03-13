Hoàng Hên tiếp tục gây chú ý, Hà Nội FC thắng đậm SLNA

Trận thắng tại sân nhà Hàng Đẫy giúp đội bóng thủ đô tiếp tục bám trụ trong tốp 4 bảng xếp hạng, rút ngắn khoảng cách điểm với nhóm đầu, nhen nhóm hy vọng đua tranh "ngôi vương" V-League mùa này.

Hoàng Hên lại ghi điểm trước ngày lên tuyển

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC nhanh chóng kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình tấn công. Thống kê cho thấy đoàn quân HLV Harry Kewell kiểm soát bóng lên tới 64% trong hiệp 1, thể hiện sự chủ động tấn công, lấn lướt đội khách.

Các mũi nhọn tấn công như Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết liên tục khuấy đảo hàng thủ, dứt điểm về phía khung thành đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, phải đến hiệp đấu thứ 2, đội bóng áo tím mới khai thông thế bế tắc, ghi bàn mở tỉ số.

Phút thứ 68, Hoàng Hên đi bóng bên cánh trái và tạt cánh vào trung lộ, giúp đồng đội Fisher bật cao đánh đầu tung lưới SLNA. Cởi bỏ áp lực, thầy trò ông Kewell liên tục áp đảo và mang về thêm hai bàn thắng, nhờ công Hai Long và Văn Quyết.

Hà Nội FC nhen nhóm hy vọng tranh "ngôi vương"

Chiến thắng trước SLNA giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Dù Hoàng Hên không thể ghi bàn, tiền vệ nhập tịch này vẫn đóng góp dấu ấn với một pha kiến tạo quan trọng trong chiến thắng của đội bóng thủ đô.

Kết quả này cũng giúp Hà Nội FC rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu, tiếp tục nuôi hy vọng bứt phá ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.