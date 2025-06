Siêu sao Jason Derulo đến Việt Nam

Sân khấu GAMA music racing festival tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn

Sáng nay, 28-6, giọng ca Jason Derulo cũng đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho buổi diễn GAMA music racing festival, diễn ra tối nay, 28-6 tại sân khấu Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP HCM). Hàng ngàn khán giả Việt mong đợi đêm diễn với những phần thể hiện thú vị của ca sĩ Jason Derulo lẫn ca sĩ Việt.

Giọng ca người Mỹ Jason Derulo nổi tiếng với các bản hit như Whatcha Say, In My Head, It Girl, Want to Want Me và gần đây là Snake (hợp tác cùng Nora Fatehi). Nam ca sĩ đã phát hành 5 album phòng thu, sở hữu hàng trăm triệu lượt nghe và có hơn 41,5 triệu người theo dõi trên YouTube.

Việc một ngôi sao quốc tế biểu diễn tại Việt Nam không chỉ góp phần nâng tầm GAMA Music Racing Festival mà còn phản ánh xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành công nghiệp giải trí trong nước.

Đây cũng là dịp để khán giả Việt tiếp cận trực tiếp với các chương trình biểu diễn theo tiêu chuẩn quốc tế mà không cần ra nước ngoài.

Anh tài Kay Trần sẽ lái moto trên sân khấu GAMA music racing festival, diễn ra tối nay, 28-6 tại sân khấu công viên bờ sông Sài Gòn (TP HCM). Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Kay Trần trình diễn đầy năng lượng, đúng với tinh thần "bứt phá - máu lửa" mà GAMA music racing festival theo đuổi.

Kay Trần chạy moto trên sân khấu

Trong khi đó, MONO lại có một diện mạo hút mắt với tóc ngắn "quân đội". Vẫn những bước nhảy điêu luyện cùng âm nhạc khác biệt, MONO là một trong những giọng ca được kỳ vọng tạo nên những khoảnh khắc âm nhạc thú vị tại chương trình. Và Tăng Duy Tân chắc chắn sẽ mang đến những bản hit nổi tiếng của mình. Tất cả các ca sĩ Việt đều cố gắng "cháy" hết mình với khán giả.

MONO với diện mạo cực ngầu

GAMA music racing festival - lễ hội âm nhạc kết hợp thể thao giải trí đầu tiên tại Việt Nam. Lấy cảm hứng từ mô hình quốc tế GAMA với bốn yếu tố Game, Action, Music và Art, sự kiện sẽ đưa khán giả vào một "vũ trụ điện ảnh hành động" sống động, nơi tốc độ, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn giao thoa.

Điểm nhấn ấn tượng chính là sân khấu trình diễn xe và âm nhạc dài nhất Việt Nam, cho phép nghệ sĩ di chuyển gần khán giả hơn, tạo nên sự kết nối đặc biệt ở mọi vị trí trong khu vực sự kiện. Dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm những cái tên hàng đầu trong và ngoài nước như Jason Derulo, Chipu, Kay Trần, Tăng Duy Tân, Mỹ Mỹ, Mono, DJ Mie, MC Trần Anh Huy và nhóm xiếc MQ.

Không chỉ có âm nhạc, chương trình còn tích hợp đường đua go-kart, khu trò chơi tương tác, trải nghiệm công nghệ và nghệ thuật thị giác hiện đại.