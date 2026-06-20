Siêu sao tỏa sáng, Brazil vượt lên dẫn đầu bảng C

Gây sức ép liên tục

Sáng 20-6, Brazil thể hiện quyết tâm rất cao trước đội bóng "tí hon" Haiti. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, "Selecao" chủ động dâng cao lực lượng, gây sức ép liên tục lên phần sân đối thủ Trung Mỹ và kiểm soát khá tốt khu vực trung lộ.

Matheus Cunha (số 9) tỏa sáng trong lần đầu tiên đá chính ở đấu trường World Cup

Dù vậy, HLV Sebastien Migne tăng cường hàng phòng ngự, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ. Điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả trên sân. Các cầu thủ Haiti luôn nhanh chóng áp sát mỗi khi Brazil có bóng, khiến đoàn quân HLV Carlo Ancelotti gặp khó trong việc xâm nhập vòng cấm "Les Grenadiers".

Ở một số tình huống chuyển trạng thái hiếm hoi có được, đại diện đến từ vùng Caribe cũng tự tin triển khai tấn công bằng tốc độ của Josue Casimir và Ruben Providence. Nhưng các đường chuyền vào trong của họ thiếu chính xác nên Haiti không tung ra được cú dứt điểm nào.

Trong thế trận tương đối khó khăn, những "vũ công Samba" tạo khác biệt nhờ dàn ngôi sao đang chơi ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Brazil chú trọng các đường chuyền vượt tuyến để tránh va chạm với Haiti ở giữa sân. Từ đó, Vinicius Junior và Raphinha có thể khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Vinicius và bàn thắng rơi vào thế việt vị của Raphinha, phút 23, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đột phá từ cánh trái. Anh quyết định dứt điểm ngay nhưng thủ thành Johny Placide đã cản phá được. Ngay lúc đó, Matheus Cunha băng vào đá bồi, mở tỉ số cho "Selecao". Đây cũng là trận đầu tiên mà chân sút Man United được đá chính tại đấu trường World Cup.

Vinicius là cầu thủ Brazil để lại nhiều dấu ấn nhất kể từ đầu giải

Rõ ràng, "Les Grenadiers" chơi không tệ nhưng họ thiếu những siêu sao đủ khả năng kết liễu đối thủ. Phút 36, Brazil nhân đôi cách biệt theo kịch bản tương tự. Vinicius bứt tốc kiến tạo và Cunha hoàn tất cú đúp.

Chứng minh được giá trị

Những tưởng khi Raphinha phải rời sân do chấn thương thì những "vũ công Samba" sẽ chơi chùng xuống. Nhưng Lucas Paqueta đã chứng minh được giá trị của anh sau thời gian phong độ thiếu ổn định gần đây. Tiền vệ sinh năm 1997 tung ra đường chuyền thuận lợi vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự Haiti để Vinicius ghi bàn trước giờ nghỉ.

Haiti (áo trắng) là đội bóng đầu tiên dừng bước từ vòng bảng World Cup 2026

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Sebastien Migne chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ để tập trung nhiều hơn trên mặt trận tấn công. Việc "Selecao" không còn cầm bóng quá nhiều giúp Haiti tung ra cú sút đầu tiên nhưng Wilson Isidor chưa thắng được hậu vệ cuối cùng bên phía Brazil.

Phút 63, đội bóng Trung Mỹ có cơ hội ghi bàn tốt nhất từ đầu trận. Tiền vệ Jean-Ricner Bellegarde thực hiện phạt góc cho Ricardo Ade bật cao dứt điểm. Đáng tiếc, thủ môn Alisson Becker phản xạ tốt và cứu thua cho đại diện Nam Mỹ.

Trong khi đó, Brazil vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công nhanh. Cầu thủ trẻ được kỳ vọng Endrick thậm chí đã đưa bóng vào lưới Haiti nhưng anh đã việt vị trước đó.

Sự chắc chắn của thủ thành Alisson và bộ đôi trung vệ Gabriel Magalhaes - Marquinhos nhiều lần ngăn cản "Les Grenadiers" ghi bàn danh dự duy nhất. Chung cuộc, với 2 trận thua liên tiếp, Haiti là đội bóng đầu tiên bị loại tại World Cup 2026.





Brazil đã vươn lên dẫn đầu bảng C sau màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ Trung Mỹ. Ở lượt cuối (sáng 25-6), thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ gặp Scotland, đại diện vừa để thua sát nút nhà vô địch châu Phi Morocco 0-1.



