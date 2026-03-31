Siêu tàu chở dầu bị tấn công, bốc cháy ngoài khơi Dubai

Siêu tàu chở dầu Al Salmi của Kuwait đã bốc cháy và hư hại nặng sau khi bị tấn công ngoài khơi TP Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), gây nguy cơ tràn dầu.

Trung tâm Điều hành Thương mại hàng hải của quân đội Anh cho biết vụ tấn công xảy ra ngoài khơi UAE vào rạng sáng 31-3 (giờ địa phương).

Vụ tấn công được cho là do Iran thực hiện, sử dụng máy bay không người lái (UAV), theo Bloomberg.

Siêu tàu chở dầu Al Salmi của Kuwait. Ảnh: X

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC), chủ sở hữu đăng ký và là nhà điều hành thương mại của Al Salmi, cho biết vụ tấn công đã gây "thiệt hại đáng kể đối với thân tàu".

KPC cảnh báo tàu chở dầu khổng lồ này đang chở đầy hàng vào thời điểm xảy ra sự cố và có khả năng dầu tràn ra vùng biển xung quanh.

Theo Maritime Optima, tàu Al Salmi trọng tải có thể 319.660 tấn, chiều dài 333 m, rộng 60 m, xếp vào loại tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC).

Theo cập nhật mới nhất từ Văn phòng Truyền thông Dubai, các đội cứu hỏa đã dập tắt thành công các đám cháy trên tàu Al Salmi.

"Các nhóm liên quan tiếp tục đánh giá tình hình và thực hiện các biện pháp cần thiết, thông tin cập nhật sẽ được chia sẻ khi có" - Al Jazeera trích dẫn thông báo.

Theo Gulf News, KPC cho biết một cuộc đánh giá kỹ thuật chi tiết về thiệt hại đang được tiến hành, đồng thời các biện pháp cần thiết đang được thực hiện để bảo vệ con tàu và giảm thiểu mọi tác động đến môi trường.

Tất cả 24 thành viên thủy thủ đoàn tàu chở dầu Al Salmi đều an toàn.