Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 30-3: Iran tấn công "rát" radar Mỹ, xác nhận tư lệnh hải quân thiệt mạng

Anh Thư

(NLĐO) - Iran chính thức xác nhận Tư lệnh Hải quân IRGC thiệt mạng "do những vết thương nghiêm trọng", khi cuộc xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ 5.

Chiều 30-3, tức ngày thứ 31 của cuộc xung đột, một đoạn phim được phát trên kênh tin tức Channel 12 của Israel cho thấy một đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Bazan ở TP Haifa ở nước này sau cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Iran và Hezbollah.

Hiện chưa rõ nhà máy lọc dầu bị trúng tên lửa trực tiếp hay bị trúng mảnh đạn từ một vụ đánh chặn.

Chiến sự Trung Đông ngày 30-3: Iran tấn công các trạm radar Mỹ, nhà máy lọc dầu Haifa bị cháy - Ảnh 1.

Các hình ảnh được cho là nhà máy lọc dầu Bazan ở TP Haifa - Israel bị cháy hôm 30-3, sau cuộc không kích của Iran và Hezbollah - Ảnh: X

Trong khi đó, Syria và Iraq cùng thông báo một số căn cứ quân sự của họ đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, chưa rõ là từ phía nào.

Theo hãng tin SANA, quân đội Syria cho biết họ đã phát hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhắm vào một số căn cứ của họ gần biên giới Iraq vào rạng sáng. Hầu hết số UAV này đã bị đánh chặn nhưng chưa rõ những cái còn lại gây thiệt hại như thế nào.

Bộ Quốc phòng Iraq thì cho biết căn cứ không quân Mohamad Alaa nằm cạnh sân bay quốc tế Baghdad của nước này đã bị trúng tên lửa trong buổi sáng, khiến một máy bay bị phá hủy nhưng không gây thương vong. Các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại và truy tìm nguồn gốc vụ tấn công.

Trước đó, các căn cứ quân sự cũng như cơ sở hạ tầng khác ở các quốc gia Trung Đông tiếp tục trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ cả hai phe tham chiến.

Bộ Điện lực, nước và năng lượng tái tạo Kuwait hôm 30-3 cho biết một tòa nhà dịch vụ và một trong những nhà máy điện và khử muối nước đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ phía Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait cho biết họ đã bắn hạ 5 chiếc UAV.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết 5 tên lửa đạn đạo hướng về tỉnh phía Đông của nước này đã bị đánh chặn trong ngày, còn Bahrain kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất" khi còi báo động vang lên lần thứ 3 trong ngày vào chiều 30-3.

Chiến sự Trung Đông ngày 30-3: Iran tấn công các trạm radar Mỹ, nhà máy lọc dầu Haifa bị cháy - Ảnh 2.

Hiện trường một quả tên lửa Iran bắn vào Israel - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Tại Israel, Tập đoàn Nông nghiệp ADAMA, một phần của Tập đoàn Syngenta thuộc sở hữu của Trung Quốc, thông báo hôm 30-3 rằng nhà máy Makhteshim của họ ở miền Nam Israel đã bị trúng tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa của Iran vào ngày hôm trước.

Các đợt tấn công tên lửa và UAV từ phía Iran và Hezbollah cũng tiếp tục nhắm vào Israel trong ngày, theo Al Jazeera.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 30-3, quân đội Iran cho biết UAV tấn công của họ đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của quân đội Mỹ và các trạm radar của đối phương tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Các hoạt động này được thực hiện suốt đêm và rạng sáng, tập trung vào các cơ sở liên quan đến việc phát hiện và theo dõi tên lửa và AUV chiến đấu, cũng như các địa điểm đóng quân của lực lượng Mỹ, theo hãng tin Tasnim.

Về phía ngược lại, phóng viên Al Jazeera ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở Tehran trong ngày. Hãng thông tấn Fars đưa tin về một vụ nổ khác ở TP Ray, thuộc khu vực đô thị Đại Tehran.

Những sự kiện này diễn ra song song với tuyên bố từ phía Israel rằng đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của chính phủ Iran trên khắp Tehran.

Một bản tin chiều 30-3 của Al Jazeera cho biết trong 24 giờ qua, các vụ tấn công đã được báo cáo ở Karaj, Shiraz, Qom, Abadan và Tabriz của Iran, trong khi Tehran bị mất điện nhiều giờ do hạ tầng điện bị tấn công.

Tại Tabriz, một nhà máy hóa dầu được cho là đã bị tấn công nhưng đám cháy đã được khống chế.

Ngoài Iran, các cuộc không kích của Israel tiếp tục nhắm vào miền Nam Lebanon trong ngày.

Iran xác nhận Tư lệnh Hải Quân IRGC Alireza Tangsiri thiệt mạng

Theo Tasnim, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 30-3 xác nhận Tư lệnh Hải quân IRGC Alireza Tangsir đã thiệt mạng "do những vết thương nghiêm trọng trong khi củng cố các vị trí phòng thủ sau những đòn tấn công mạnh của kẻ thù".

Thông báo cũng cho biết ông Tangsir thiệt mạng khi đang tham gia các hoạt động liên quan đến việc tăng cường lá chắn phòng thủ của Iran dọc theo các hòn đảo và bờ biển bị đối phương liên tục nhắm mục tiêu.

Thông báo này diễn ra vài ngày sau khi phía Israel tuyên bố ông Tangsir chết trong một cuộc không kích, đồng thời khẳng định ông Tangsir chính là nhân vật chủ chốt đằng sau các hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz.

Những "tàu sân bay không thể chìm" của Iran trấn giữ eo biển Hormuz

Những "tàu sân bay không thể chìm” của Iran trấn giữ eo biển Hormuz

(NLĐO) - Với 7 hòn đảo tạo nên thế “vòng cung phòng thủ”, Iran không chế toàn bộ eo biển chiến lược Hormuz khiến cả tàu quân sự đi qua phải dè chừng

