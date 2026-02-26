Siêu thị cũng tham gia thị trường đồ cúng Thần Tài, bộ tam sên giá chưa tới 95.000 đồng

Sau "mâm cơm ngày Tết" của AEON và "mâm cỗ gia tiên" của Co.opMart, năm nay, nhân ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, hệ thống Lotte Mart tung ra bộ tam sên đặc biệt, chỉ bán trong hai ngày 9 và 10 tháng Giêng (tức 25 và 26-2).

Theo ghi nhận vào tối 25-2, khu vực thực phẩm chế biến sẵn của siêu thị Lotte Mart Gò Vấp (TP HCM) trưng bày nổi bật bộ tam sên heo quay với giá 94.500 đồng (giá gốc 99.000 đồng), gồm 2 quả trứng vịt luộc, tôm luộc và 1 miếng ba rọi quay nặng 250 gram.

Bộ tam sên bán ở siêu thị Lotte

Chị Hồng Nga (ngụ phường Cầu Kiệu) cho biết khá bất ngờ khi thấy siêu thị bán cả đồ cúng được bày biện đẹp mắt, giá hợp lý.

Chủ một hệ thống siêu thị thực phẩm cho hay, trong quá trình kinh doanh, đơn vị nhận thấy nhu cầu đồ cúng của khách hàng khá lớn bên cạnh nhu cầu tiêu dùng hằng ngày. Do đó, vào những ngày mùng 1, ngày rằm hay các dịp lễ cúng theo phong tục, siêu thị đều phục vụ mặt hàng này và mang lại doanh số tốt.

"Nhu cầu đồ cúng đang tăng nhanh, không chỉ từ hộ gia đình mà cả doanh nghiệp. Vì vậy, các đơn vị chuyên nghiệp tham gia thị trường để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm cũng như yếu tố pháp lý, đặc biệt là việc xuất hóa đơn cho khách hàng" – vị này cho biết.

Nhiều khách hàng tò mò với sản phẩm mới của Lotte

Ông Nguyễn Thái Bình, chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts (VCS), nhận định thị trường đồ cúng đang mở rộng, đủ lớn để các nhà bán lẻ hiện đại như siêu thị tham gia.

Theo ông Bình, người tiêu dùng ngày càng chú trọng sự tiện lợi, muốn tiết kiệm thời gian chuẩn bị và nấu nướng nhưng vẫn có mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt. Trong khi đó, giá tại các điểm bán truyền thống thường biến động, còn ở siêu thị và kênh hiện đại thì được niêm yết rõ ràng, giúp khách dễ kiểm soát chi phí.

Chuyên gia dự báo siêu thị, các đơn vị cung ứng chuyên nghiệp tham gia thị trường đồ cúng ngày càng nhiều

Một lợi thế khác là khi mua tại siêu thị, khách hàng có thể lấy hóa đơn chứng từ, thuận tiện cho việc quyết toán.

Ông Bình dự báo xu hướng siêu thị và các kênh bán hàng hiện đại tham gia thị trường đồ cúng sẽ ngày càng phổ biến, kéo theo sự dịch chuyển của người tiêu dùng sang kênh này nhiều hơn.

Thị trường đồ cúng sẽ không còn là sân chơi riêng của các tiểu thương hay quán ăn nhỏ, quy mô hộ gia đình nữa.



