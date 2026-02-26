Siêu thị cũng tham gia thị trường đồ cúng Thần Tài, bộ tam sên giá chưa tới 95.000 đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Siêu thị cũng tham gia thị trường đồ cúng Thần Tài, bộ tam sên giá chưa tới 95.000 đồng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Mới chỉ "chào sân" thị trường nhưng các combo đồ cúng tại siêu thị đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Sau "mâm cơm ngày Tết" của AEON và "mâm cỗ gia tiên" của Co.opMart, năm nay, nhân ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, hệ thống Lotte Mart tung ra bộ tam sên đặc biệt, chỉ bán trong hai ngày 9 và 10 tháng Giêng (tức 25 và 26-2). 

TIN LIÊN QUAN

Theo ghi nhận vào tối 25-2, khu vực thực phẩm chế biến sẵn của siêu thị Lotte Mart Gò Vấp (TP HCM) trưng bày nổi bật bộ tam sên heo quay với giá 94.500 đồng (giá gốc 99.000 đồng), gồm 2 quả trứng vịt luộc, tôm luộc và 1 miếng ba rọi quay nặng 250 gram. 

Siêu thị tham gia thị trường đồ cúng thần tài 2026: Xu hướng Mới cho người tiêu dùng - Ảnh 2.

Bộ tam sên bán ở siêu thị Lotte

Chị Hồng Nga (ngụ phường Cầu Kiệu) cho biết khá bất ngờ khi thấy siêu thị bán cả đồ cúng được bày biện đẹp mắt, giá hợp lý. 

Chủ một hệ thống siêu thị thực phẩm cho hay, trong quá trình kinh doanh, đơn vị nhận thấy nhu cầu đồ cúng của khách hàng khá lớn bên cạnh nhu cầu tiêu dùng hằng ngày. Do đó, vào những ngày mùng 1, ngày rằm hay các dịp lễ cúng theo phong tục, siêu thị đều phục vụ mặt hàng này và mang lại doanh số tốt.

"Nhu cầu đồ cúng đang tăng nhanh, không chỉ từ hộ gia đình mà cả doanh nghiệp. Vì vậy, các đơn vị chuyên nghiệp tham gia thị trường để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm cũng như yếu tố pháp lý, đặc biệt là việc xuất hóa đơn cho khách hàng" – vị này cho biết.

Siêu thị tham gia thị trường đồ cúng thần tài 2026: Xu hướng Mới cho người tiêu dùng - Ảnh 3.

Nhiều khách hàng tò mò với sản phẩm mới của Lotte

Ông Nguyễn Thái Bình, chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts (VCS), nhận định thị trường đồ cúng đang mở rộng, đủ lớn để các nhà bán lẻ hiện đại như siêu thị tham gia.

Theo ông Bình, người tiêu dùng ngày càng chú trọng sự tiện lợi, muốn tiết kiệm thời gian chuẩn bị và nấu nướng nhưng vẫn có mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt. Trong khi đó, giá tại các điểm bán truyền thống thường biến động, còn ở siêu thị và kênh hiện đại thì được niêm yết rõ ràng, giúp khách dễ kiểm soát chi phí.

Siêu thị tham gia thị trường đồ cúng thần tài 2026: Xu hướng Mới cho người tiêu dùng - Ảnh 4.

Chuyên gia dự báo siêu thị, các đơn vị cung ứng chuyên nghiệp tham gia thị trường đồ cúng ngày càng nhiều

Một lợi thế khác là khi mua tại siêu thị, khách hàng có thể lấy hóa đơn chứng từ, thuận tiện cho việc quyết toán.

Ông Bình dự báo xu hướng siêu thị và các kênh bán hàng hiện đại tham gia thị trường đồ cúng sẽ ngày càng phổ biến, kéo theo sự dịch chuyển của người tiêu dùng sang kênh này nhiều hơn.

Thị trường đồ cúng sẽ không còn là sân chơi riêng của các tiểu thương hay quán ăn nhỏ, quy mô hộ gia đình nữa.

Siêu thị tham gia thị trường đồ cúng thần tài 2026: Xu hướng Mới cho người tiêu dùng - Ảnh 5.


Tin liên quan

Diễn biến lạ của giá vàng ngày vía Thần Tài

Diễn biến lạ của giá vàng ngày vía Thần Tài

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, một số cửa hàng khách cũng không đông như những năm trước.

Siêu thị vào cuộc, mâm cúng ông Táo bước vào “cuộc đua”

(NLĐO) - Thị trường mâm cúng ông Táo vốn là "sân chơi" của các nhà hàng, quán ăn thì nay siêu thị lớn nhập cuộc

Ngoài vàng bạc, những mặt hàng nào đang “cháy hàng” dịp vía Thần Tài?

(NLĐO) - Dịp vía Thần Tài năm nay, ngoài thị trường vàng bạc đang nóng sốt, nhiều mặt hàng khác cũng được nhiều người tiêu dùng săn đón trong dịp này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo