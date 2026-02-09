HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Siêu thị vào cuộc, mâm cúng ông Táo bước vào “cuộc đua”

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh, clip: AN NA

(NLĐO) - Thị trường mâm cúng ông Táo vốn là "sân chơi" của các nhà hàng, quán ăn thì nay siêu thị lớn nhập cuộc

Tại TP HCM, ghi nhận tại Co.opMart Lý Thường Kiệt (đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng), ở khu thực phẩm nấu chín có dán bảng "nhận đặt đồ cúng" với các món như: xôi, gà nướng, gà luộc, chè đậu trắng, chè trôi nước.

TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt, siêu thị đang chuẩn bị bộ sản phẩm để khách hàng cúng ông Táo (ngày 23 tháng Chạp) gồm: gà luộc, tôm hấp, xôi gấc tạo hình cá chép, cải chua, bộ nhang trầm, nến, bộ lễ, tiền vàng mã với giá khuyến mãi chỉ 539.000 đồng.

Khách hàng cũng dễ dàng mua combo món mặn, món ngọt, trái cây, kẹo thèo lèo,…

Đây là năm đầu tiên siêu thị triển khai combo này để tiết kiệm thời gian mua sắm cho khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể mua riêng từng món, tùy theo nhu cầu.

Siêu thị tham gia cuộc đua mâm cúng ông Táo năm 2026 với giá hấp dẫn - Ảnh 2.

Mâm cúng ông Táo chuẩn bị sẵn của siêu thị Co.opMart Lý Thường Kiệt

Phục vụ cho các ngày cúng cuối năm, nhất là cúng giao thừa, siêu thị có "mâm cỗ gia tiên" với đầy đủ các món: gà luộc, bánh chưng, canh khổ qua dồn thịt, giò lụa, thịt kho trứng, củ kiệu,…

Mục tiêu của siêu thị là tạo sự thuận tiện tối đa, giúp khách hàng có thể mua đầy đủ mọi thứ tại một điểm duy nhất mà không cần đi nhiều nơi với giá cả hợp lý và chất lượng bảo đảm.

Bà Mai Thi, Tổ trưởng tổ thực phẩm tươi sống, chế biến và nấu chín Co.opMart Lý Thường Kiệt cho biết nhu cầu của khách hàng với nhóm mặt hàng trên ngày càng cao. Năm trước, sáng ngày cuối cùng của năm cũ, khách hàng vẫn đến mua đồ cúng khá nhiều.

"Siêu thị khuyến khích và đã tiếp nhận đơn đặt hàng trước để có sự chuẩn bị tốt nhất phục vụ khách" – bà Mai Thi nói.

Siêu thị tham gia cuộc đua mâm cúng ông Táo năm 2026 với giá hấp dẫn - Ảnh 3.

Mâm cỗ gia tiên có giá hơn 900.000 đồng

Bà Mai Thi khẳng định rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chất lượng và giá cả, siêu thị cam kết đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng nhu cầu cúng lễ của người dân trong dịp Tết.

Siêu thị tham gia cuộc đua mâm cúng ông Táo năm 2026 với giá hấp dẫn - Ảnh 4.

Mâm cỗ gia tiên mẫu tại Co.opMart

Siêu thị Lotte cũng tham gia cuộc đua với mâm cúng ông Táo 9 món với giá 569.000 đồng sau khuyến mãi. Các món như: gà thả vườn hấp nguyên con, thịt kho trứng, canh măng giò heo, chả lụa, chả giò, xôi gấc,…

Trước đó, AEON cũng gây xôn xao mạng xã hội khi trưng bày rất nhiều định dạng khác nhau cho mâm cơm ngày Tết cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho thị trường này.

Siêu thị tham gia cuộc đua mâm cúng ông Táo

Theo một số chuyên gia, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm nên ưu tiên mua sắm tại những nơi uy tín, có trang bị cơ sở vật chất trong chế biến thực phẩm.

Mới đây "Bếp O" thuộc chuỗi cửa hàng Organic Food, nơi chế biến các món: chả lụa, chả chiên, bò viên, bánh chưng,… vừa được cấp chứng nhận HACCP – hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khắc khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cho thấy các món truyền thống trong mâm cơm người Việt không chỉ được nấu theo kiểu "nhà làm" mà có hệ thống tiêu chuẩn quản lý khắc khe để phục vụ kinh doanh.

Tin liên quan

Toàn cảnh các chợ hoa Tết ở TPHCM trước ngày mở cửa chính thức

Toàn cảnh các chợ hoa Tết ở TPHCM trước ngày mở cửa chính thức

(NLĐO) – Ngày 23 tháng Chạp, các chợ hoa ở TP HCM mới chính thức khai trương nhưng từ cuối tuần qua, hoa kiểng Tết đã đổ về rất nhiều

Hình ảnh khác lạ tại chợ hoa sỉ lớn nhất TPHCM trước Tết

(NLĐO) – Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng tại chợ hoa được xem là lớn nhất ở TP HCM lại đìu hiu.

Đừng để trễ chuyến vì nhầm nhà ga Tân Sơn Nhất dịp Tết

(NLĐO) –Cao điểm Tết, hành khách cần làm thủ tục sớm để tránh phát sinh chậm trễ chuyến bay.

cúng ông Táo cuộc đua mâm cỗ mâm cỗ nấu sẵn siêu thị tham gia cuộc đua đồ cúng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo