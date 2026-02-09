Tại TP HCM, ghi nhận tại Co.opMart Lý Thường Kiệt (đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng), ở khu thực phẩm nấu chín có dán bảng "nhận đặt đồ cúng" với các món như: xôi, gà nướng, gà luộc, chè đậu trắng, chè trôi nước.

Đặc biệt, siêu thị đang chuẩn bị bộ sản phẩm để khách hàng cúng ông Táo (ngày 23 tháng Chạp) gồm: gà luộc, tôm hấp, xôi gấc tạo hình cá chép, cải chua, bộ nhang trầm, nến, bộ lễ, tiền vàng mã với giá khuyến mãi chỉ 539.000 đồng.

Khách hàng cũng dễ dàng mua combo món mặn, món ngọt, trái cây, kẹo thèo lèo,…

Đây là năm đầu tiên siêu thị triển khai combo này để tiết kiệm thời gian mua sắm cho khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể mua riêng từng món, tùy theo nhu cầu.

Mâm cúng ông Táo chuẩn bị sẵn của siêu thị Co.opMart Lý Thường Kiệt

Phục vụ cho các ngày cúng cuối năm, nhất là cúng giao thừa, siêu thị có "mâm cỗ gia tiên" với đầy đủ các món: gà luộc, bánh chưng, canh khổ qua dồn thịt, giò lụa, thịt kho trứng, củ kiệu,…

Mục tiêu của siêu thị là tạo sự thuận tiện tối đa, giúp khách hàng có thể mua đầy đủ mọi thứ tại một điểm duy nhất mà không cần đi nhiều nơi với giá cả hợp lý và chất lượng bảo đảm.

Bà Mai Thi, Tổ trưởng tổ thực phẩm tươi sống, chế biến và nấu chín Co.opMart Lý Thường Kiệt cho biết nhu cầu của khách hàng với nhóm mặt hàng trên ngày càng cao. Năm trước, sáng ngày cuối cùng của năm cũ, khách hàng vẫn đến mua đồ cúng khá nhiều.

"Siêu thị khuyến khích và đã tiếp nhận đơn đặt hàng trước để có sự chuẩn bị tốt nhất phục vụ khách" – bà Mai Thi nói.

Mâm cỗ gia tiên có giá hơn 900.000 đồng

Bà Mai Thi khẳng định rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chất lượng và giá cả, siêu thị cam kết đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng nhu cầu cúng lễ của người dân trong dịp Tết.

Mâm cỗ gia tiên mẫu tại Co.opMart

Siêu thị Lotte cũng tham gia cuộc đua với mâm cúng ông Táo 9 món với giá 569.000 đồng sau khuyến mãi. Các món như: gà thả vườn hấp nguyên con, thịt kho trứng, canh măng giò heo, chả lụa, chả giò, xôi gấc,…

Trước đó, AEON cũng gây xôn xao mạng xã hội khi trưng bày rất nhiều định dạng khác nhau cho mâm cơm ngày Tết cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho thị trường này.

Siêu thị tham gia cuộc đua mâm cúng ông Táo

Theo một số chuyên gia, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm nên ưu tiên mua sắm tại những nơi uy tín, có trang bị cơ sở vật chất trong chế biến thực phẩm.

Mới đây "Bếp O" thuộc chuỗi cửa hàng Organic Food, nơi chế biến các món: chả lụa, chả chiên, bò viên, bánh chưng,… vừa được cấp chứng nhận HACCP – hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khắc khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này cho thấy các món truyền thống trong mâm cơm người Việt không chỉ được nấu theo kiểu "nhà làm" mà có hệ thống tiêu chuẩn quản lý khắc khe để phục vụ kinh doanh.