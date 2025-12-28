HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Simexco Daklak được vinh danh là tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Cao Nguyên

(NLĐO) - Simexco Daklak đã được vinh danh là tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mới đây, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì đã tổ chức Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng" toàn quốc năm 2025 với chủ đề "Việt Nam thịnh vượng".

Simexco Daklak được vinh danh là tập thể điểm hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025 - Ảnh 1.

Simexco Daklak được vinh danh là tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Tại chương trình, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) vinh dự được vinh danh là tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bền bỉ, cách làm sáng tạo và kết quả nổi bật của tập thể Simexco Daklak trong suốt quá trình xây dựng doanh nghiệp gắn với trách nhiệm chính trị, phát triển kinh tế và phụng sự cộng đồng.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Simexco Daklak kiên định xây dựng và thực hành văn hóa doanh nghiệp "5 tốt". 

Trong những năm qua Simexco Daklak không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Danh hiệu tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025 là niềm tự hào to lớn, đồng thời là động lực để Simexco Daklak tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, kiên định con đường phát triển gắn với tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Simexco Daklak nhận giải thưởng doanh nghiệp "bao trùm" khu vực ASEAN

Simexco Daklak nhận giải thưởng doanh nghiệp "bao trùm" khu vực ASEAN

(NLĐO) - Simexco Daklak vinh dự được công nhận là doanh nghiệp kinh doanh "bao trùm" và phát triển bền vững của khu vực ASEAN.

Simexco Daklak nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025"

(NLĐO) - Giải thưởng HR Asia Awards nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc, môi trường, văn hóa làm việc chuyên nghiệp, bền vững.

tỉnh Đắk Lắk vinh danh doanh nghiệp điển hình tiêu biểu
