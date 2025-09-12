Simexco Daklak nhận giải thưởng doanh nghiệp "bao trùm" khu vực ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp bao trùm ASEAN lần thứ 8 vừa diễn ra tại Malaysia, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) đã vinh dự được trao giải thưởng doanh nghiệp "bao trùm" ASEAN năm 2025 và giải thưởng phát triển bền vững.

Simexco Daklak nhận giải thưởng doanh nghiệp "bao trùm" khu vực

Giải thưởng "bao trùm" (Inclusivity Special Award) dành cho doanh nghiệp có mô hình tạo tác động xã hội mạnh mẽ, lan tỏa lợi ích tới số đông. Giải phát triển bền vững (Sustainability Special Award) dành cho doanh nghiệp có chiến lược gắn kết hài hòa giữa hiệu quả kinh tế - trách nhiệm xã hội - bảo vệ môi trường.

Simexco Daklak được trao 2 giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp

Theo Ban tổ chức giải thưởng, Simexco Daklak được vinh danh vì đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bao trùm, gắn kết hơn 50.000 hộ nông dân Tây Nguyên vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thúc đẩy chế biến sâu, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản Việt. Đồng thời, triển khai nhiều dự án ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) gắn với phát triển bền vững và trách nhiệm.

Sự kiện không chỉ là nơi trao giải mà còn là diễn đàn đối thoại chiến lược, kết nối hợp tác và thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh bền vững của ASEAN

Thành tích này không chỉ nâng cao uy tín của Simexco Daklak, mà còn góp phần tạo dựng thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, góp phần khẳng định doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu về kinh doanh bao trùm và phát triển bền vững trong ASEAN.

Diễn đàn doanh nghiệp bao trùm ASEAN lần thứ 8 vừa diễn ra tại Malaysia trong hai ngày 11 và 12-9, quy tụ hàng trăm lãnh đạo cấp cao ASEAN, đại diện các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư, tổ chức phát triển quốc tế và các doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực.

Hàng năm, doanh nghiệp Việt Nam được đề cử giải thưởng bởi Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED) - Bộ Tài chính, trên cơ sở phối hợp với các tổ chức, hiệp hội.