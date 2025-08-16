Simexco Daklak nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025"

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) là một trong số những doanh nghiệp vừa vinh dự đón nhận Giải thưởng HR Asia - Best Companies to Work for in Asia 2025 do Tạp chí HR Asia (Malaysia) tổ chức.

Simexco Daklak đón nhận Giải thưởng HR Asia - Best Companies to Work for in Asia 2025

Giải thưởng HR Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự xuất sắc, môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Các tiêu chí đánh giá khắt khe của HR Asia dựa trên khảo sát độc lập về mức độ gắn kết của nhân viên, chính sách phúc lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp và các hoạt động cộng đồng.

Việc Simexco Daklak được vinh danh tại giải thưởng năm nay là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển con người mà Ban lãnh đạo công ty kiên trì thực hiện trong suốt hơn 32 năm qua.

Không chỉ khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, hồ tiêu hàng đầu Việt Nam, Simexco Daklak còn được biết đến như một "ngôi nhà chung" nơi mỗi cán bộ, nhân viên được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực, sáng tạo và gắn bó lâu dài.

Ông Thái Anh Tuấn, Tổng giám đốc Simexco Daklak chia sẻ doanh nghiệp luôn quan niệm rằng con người là tài sản quý giá nhất. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của tập thể Simexco Daklak mà còn là lời cam kết tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, bền vững và sáng tạo - nơi mỗi thành viên đều có thể phát triển và đóng góp cho sự thịnh vượng chung.

"Sự kiện này cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp và ngành cà phê Đắk Lắk tới bạn bè quốc tế. Qua đó cũng khẳng định vai trò tiên phong của Simexco Daklak trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt Nam thông qua những chiến lược kinh doanh bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" – ông Tuấn nhấn mạnh.

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự, nhận được sự tín nhiệm của đông đảo doanh nghiệp trong khu vực. Giải thưởng được tổ chức thường niên tại 16 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam...

Sau 12 năm tổ chức, Tạp chí HR Asia đã mang nhiều tiêu chuẩn đánh giá quốc tế vào Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, nhằm ghi nhận thành tựu của các doanh nghiệp trong việc kiến tạo nên những môi trường làm việc lý tưởng.