Singapore điều tra vụ 1 người Việt bị đâm chết vì tranh cãi tiếng ồn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Singapore điều tra vụ 1 người Việt bị đâm chết vì tranh cãi tiếng ồn

Xuân Mai

(NLĐO) – Nghi phạm bị cáo buộc sát hại hàng xóm người Việt ở khu Yishun – Singapore trở lại hiện trường vào ngày 6-10.

Koh Ah Hwee, 66 tuổi, bị cáo buộc giết hại công dân Việt Nam Nguyen Phuong Tra bên ngoài một căn hộ ở tầng 6 tòa nhà 323 Yishun Central vào ngày 24-9.

Nạn nhân 30 tuổi đã bị đâm vào ngực trong vụ tấn công.

Người Việt bị đâm chết vì tranh cãi tiếng ồn tại Singapore - Ảnh 1.

Koh Ah Hwee bị trói khi bị dẫn lên căn hộ của mình ở tầng 5. Ảnh: Straits Times

Hôm 6-10, Koh bị cảnh sát mặc thường phục đưa đến căn hộ của mình ở tầng 5 lúc 10 giờ. Sau gần 1 giờ, Koh được đưa đến hành lang trên tầng 6, nơi được cho là xảy ra vụ tấn công. 

Koh được nhìn thấy gật đầu khi cảnh sát nói chuyện với y. Koh sau đó bị đưa đi bằng xe tải vào khoảng 11 giờ 25 phút.

Người dân khu vực trước đó cho biết nạn nhân và chồng sống trong căn hộ ở tầng 6 khoảng 2 năm, cùng với 2 con nhỏ.

Vợ chồng nạn nhân và Koh đã cãi nhau về tiếng ồn, Koh tấn công họ bằng dao vào sáng hôm đó. 

Chồng chị Nguyen Phuong Tra, 33 tuổi, cũng bị thương nặng trong vụ tấn công, được cho là trong lúc cố gắng ngăn cản Koh. Cả 3 người đều được đưa đến bệnh viện, chị Nguyen Phuong Tra đã tử vong sau đó.

Người Việt bị đâm chết vì tranh cãi tiếng ồn tại Singapore - Ảnh 2.

Koh Ah Hwee bị cáo buộc giết hại 1 công dân Việt Nam bên ngoài căn hộ ở tầng 6 tòa nhà 323 Yishun Central. Ảnh: Straits Times

Koh bị buộc tội vào ngày 25 -9. Bộ Luật pháp và Bộ Phát triển Quốc gia cho biết trong một tuyên bố chung hôm 27-9 rằng chị Nguyen Phuong Tra đã nộp đơn xin hòa giải với hàng xóm vào tháng 6. Vụ hòa giải đã không được tiến hành vì Koh không phản hồi.

Các cơ quan chính phủ ghi nhận trung bình 2.500 khiếu nại về tiếng ồn mỗi tháng trong nửa đầu năm 2025. Người dân được khuyến cáo nên trao đổi với hàng xóm, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các lãnh đạo cơ sở hoặc nộp đơn xin hòa giải tại Trung tâm Hòa giải Cộng đồng (CMC) nếu cần. 

CMC có tỉ lệ hòa giải thành công khoảng 80%. Tuy nhiên, chưa đến 1/3 số đơn xin hòa giải thực sự được chấp thuận, vì một trong các bên liên quan không muốn tham gia.

Từ tháng 1 đến tháng 8-2025, tổng cộng 1.106 vụ việc đã được ghi nhận tại CMC, trung bình khoảng 138 vụ mỗi tháng. Trong đó, chỉ 166 vụ việc thực sự được hòa giải, bao gồm 129 vụ được giải quyết.

Tin liên quan

Tình hình người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần

Tình hình người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần

(NLĐO)- Theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản và Mỹ, cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng hiện nay an toàn.

Anh em sinh đôi người Việt tử nạn trong vụ tông xe ở Đức

(NLĐO) - Hai du học sinh người Việt thiệt mạng trong vụ tông xe ở Frankfurt - Đức và người gây tai nạn được cho là đã sử dụng khí cười.

Tình hình cộng đồng người Việt tại Israel

(NLĐO)- Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, đến sáng 14-6 chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào đối với người Việt tại Israel.

tiếng ồn Singapore công dân Việt Nam Người Việt tranh cãi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo