Singapore điều tra vụ 1 người Việt bị đâm chết vì tranh cãi tiếng ồn

Koh Ah Hwee, 66 tuổi, bị cáo buộc giết hại công dân Việt Nam Nguyen Phuong Tra bên ngoài một căn hộ ở tầng 6 tòa nhà 323 Yishun Central vào ngày 24-9.

Nạn nhân 30 tuổi đã bị đâm vào ngực trong vụ tấn công.

Hôm 6-10, Koh bị cảnh sát mặc thường phục đưa đến căn hộ của mình ở tầng 5 lúc 10 giờ. Sau gần 1 giờ, Koh được đưa đến hành lang trên tầng 6, nơi được cho là xảy ra vụ tấn công.

Koh được nhìn thấy gật đầu khi cảnh sát nói chuyện với y. Koh sau đó bị đưa đi bằng xe tải vào khoảng 11 giờ 25 phút.

Người dân khu vực trước đó cho biết nạn nhân và chồng sống trong căn hộ ở tầng 6 khoảng 2 năm, cùng với 2 con nhỏ.

Vợ chồng nạn nhân và Koh đã cãi nhau về tiếng ồn, Koh tấn công họ bằng dao vào sáng hôm đó.

Chồng chị Nguyen Phuong Tra, 33 tuổi, cũng bị thương nặng trong vụ tấn công, được cho là trong lúc cố gắng ngăn cản Koh. Cả 3 người đều được đưa đến bệnh viện, chị Nguyen Phuong Tra đã tử vong sau đó.

Koh bị buộc tội vào ngày 25 -9. Bộ Luật pháp và Bộ Phát triển Quốc gia cho biết trong một tuyên bố chung hôm 27-9 rằng chị Nguyen Phuong Tra đã nộp đơn xin hòa giải với hàng xóm vào tháng 6. Vụ hòa giải đã không được tiến hành vì Koh không phản hồi.

Các cơ quan chính phủ ghi nhận trung bình 2.500 khiếu nại về tiếng ồn mỗi tháng trong nửa đầu năm 2025. Người dân được khuyến cáo nên trao đổi với hàng xóm, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các lãnh đạo cơ sở hoặc nộp đơn xin hòa giải tại Trung tâm Hòa giải Cộng đồng (CMC) nếu cần.

CMC có tỉ lệ hòa giải thành công khoảng 80%. Tuy nhiên, chưa đến 1/3 số đơn xin hòa giải thực sự được chấp thuận, vì một trong các bên liên quan không muốn tham gia.

Từ tháng 1 đến tháng 8-2025, tổng cộng 1.106 vụ việc đã được ghi nhận tại CMC, trung bình khoảng 138 vụ mỗi tháng. Trong đó, chỉ 166 vụ việc thực sự được hòa giải, bao gồm 129 vụ được giải quyết.