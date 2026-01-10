HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Singapore thúc đẩy nông nghiệp thẳng đứng

Hoàng Phương

Trang trại thẳng đứng trong nhà cao nhất thế giới vừa đi vào hoạt động ở Singapore trong bối cảnh nước này tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn thực phẩm nhập khẩu

Nằm trên khu đất rộng 2 ha và cao 23,3 mét, trang trại thủy canh hoàn toàn tự động này được vận hành nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các robot sản xuất tiên tiến. Cơ sở có thể sản xuất 2.000 tấn rau xanh mỗi năm khi vận hành hết công suất. Con số này hiện ở mức 200 tấn.

Trang trại trị giá 80 triệu SGD nói trên được Công ty Greenphyto khai trương trong bối cảnh hoạt động của một số trang trại thẳng đứng công nghệ cao ở Singapore gặp khó, buộc phải giảm sản lượng hoặc đóng cửa. Các thách thức gặp phải là chi phí đầu tư và năng lượng lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19, niềm tin của nhà đầu tư suy giảm. Trang Bloomberg nhận định thực trạng này cho thấy nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa phải là giải pháp hoàn hảo cho an ninh lương thực của Singapore. Tuy nhiên, nước này vẫn đặt cược rằng quy mô và sự tự động hóa có thể giúp nông nghiệp thẳng đứng mang lại lợi nhuận.

Singapore thúc đẩy nông nghiệp thẳng đứng - Ảnh 1.

Trang trại thẳng đứng cao nhất thế giới mới được khai trương tại Singapore Ảnh: Greenphyto

Đối mặt thách thức trên, nhà sáng lập Susan Chong của Greenphyto cho biết họ có cách làm khác, đồng thời rút kinh nghiệm từ những vấn đề mà các trang trại đi trước gặp phải. Bà Chong nhấn mạnh việc tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để giúp rau xanh của họ có giá thành cạnh tranh và chất lượng tốt hơn hàng nhập khẩu.

Chẳng hạn như trang trại đã hợp tác với một đối tác để phát triển hệ thống đèn LED tiêu thụ ít năng lượng hơn. Thay vì chiếu lượng ánh sáng như nhau lên mọi loại cây, từ đó gây lãng phí điện, hệ thống có thể điều chỉnh ánh sáng phù hợp cho từng giai đoạn, từ cây con đến rau trưởng thành. Để tránh lãng phí sản phẩm thu hoạch, trang trại áp dụng mô hình sản xuất theo đơn đặt hàng, chỉ bắt đầu trồng khi đã có đơn hàng từ các nhà bán lẻ.

Ngoài ra, nhân viên trang trại nhận được cảnh báo qua e-mail hằng ngày về mọi vấn đề phát sinh với cây trồng cùng với gợi ý của hệ thống AI về các nguyên nhân gốc rễ có thể xảy ra. 

