Khoa học

Sinh vật lạ ẩn mình trong hang động nồng nặc mùi tử khí

Anh Thư

(NLĐO) - Tại địa danh khủng khiếp Foul Air Cave ở Úc, các nhà khoa học đã tìm thấy bộ xương của một sinh vật kỳ dị, to bằng đứa trẻ.

Nhóm nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Bảo tàng Victoria và Đại học Deakin (Úc) vừa xác định được một loài sinh vật hoàn toàn mới từ những mẫu hóa thạch được lưu giữ trong Bảo tàng Melbourne.

Nó là một thành viên khổng lồ thuộc họ thú lông nhím, được đặt tên là Megalibgwilia owenii và đến từ Foul Air Cave, tức "Hang Khí Uế".

Sinh vật lạ lộ diện từ hang động nặng mùi tử khí nhất thế giới - Ảnh 1.

Sinh vật mới lộ diện từ "hang tử khí" Foul Air Cave - Ảnh đồ họa: BẢO TÀNG VICTORIA

Foul Air Cave nằm gần thị trấn Buchan ở phía Đông bang Victoria - Úc. Nó là một trong những hang động "nặng mùi" nhất thế giới.

Nhưng khác với các hang động hôi thối khác trên thế giới - với mùi chủ yếu đến từ phân dơi - Foul Air Cave nặng mùi vì một thứ đáng sợ hơn nhiều: Rất nhiều xác chết, được bùn lầy ngập đến bắp chân và tình trạng tù túng giữ cho phân hủy thật chậm chạp.

Hang động này vốn là một cái bẫy tự nhiên, với lối vào bị bào mòn bởi nước, khiến động vật dễ trượt chân và một khi đã rơi vào thì không thể thoát ra.

Trong hàng chục đến hàng trăm ngàn năm, Foul Air Cave đã tích tụ hài cốt của nhiều loài động vật có vú bản địa, thường là khổng lồ và có hình thù kỳ dị, bởi châu Đại Dương là vùng đất đã bị cô lập khá lâu.

Một trong những đại diện đó là Megalibgwilia owenii.

Hơn một thế kỷ trước, một đoàn thám hiểm đã tiến hành khai quật lớn bên trong hang động độc hại này, đem về vô số xương động vật và lưu giữ chúng ở Bảo tàng Melbourne. Giờ đây, bằng các kỹ thuật hiện đại, một số xương đã được phân tích và làm lộ diện sinh vật kỳ lạ nói trên.

Bài nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology cho biết sinh vật này đã lang thang ở Úc vào thời kỳ băng hà cuối cùng trong thế Pleistocen (Canh Tân), một thời kỳ địa chất kéo dài từ 2,6 triệu đến 11.700 năm trước.

Sinh vật vài chục ngàn năm tuổi này sở hữu thân hình to lớn và cơ bắp hơn các loài thú lông nhím đã biết khác, với trọng lượng khoảng 15 kg và kích cỡ tương đương một đứa trẻ.

Nó có một cái mỏ rộng, dài và thẳng, không có răng, với các gờ xương ngang vòm miệng.

Những điểm khác biệt này cho thấy nó thích nghi với một lối sống khác so với các họ hàng hiện đại của nó. Có thể nó đã xé nát những khúc gỗ mục hoặc đào bới đất cứng để tìm kiếm ấu trùng bướm đêm và bọ cánh cứng, thay vì ăn mối hoặc giun đất.

Sinh vật mới này là bằng chứng cho thấy "hang tử khí" của Úc là một kho báu cổ sinh vật học vẫn còn ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Vỏ Trái Đất chìm xuống, kho báu vô song xuất hiện

