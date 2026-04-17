HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vỏ Trái Đất chìm xuống, kho báu vô song xuất hiện

Anh Thư

(NLĐO) - Các vùng hút chìm cổ đại của Trái Đất đã tạo nên thứ mà nhân loại đang ráo riết tìm kiếm và khai thác trong thời đại số.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances cho thấy các mỏ đất hiếm không phải được tạo nên bởi những cột magma trào lên từ vùng tiếp giáp lõi Trái Đất, mà là "bào thai" của những vùng hút chìm cổ đại.

Vỏ Trái Đất chìm xuống, kho báu vô song xuất hiện - Ảnh 1.

Trái Đất với vẻ ngoài khác biệt trong kỷ Jura, trước khi các quá trình kiến tạo mảng - bao gồm hút chìm - làm diện mạo thay đổi như ngày nay - Minh họa AI: Thu Anh

Bề mặt Trái Đất vốn được định hình bởi quá trình kiến tạo mảng, là sự chuyển dịch liên tục của các mảng kiến tạo - tức các mảnh vỏ của Trái Đất, khiến các lục địa và đại dương chúng cõng bên trên nhiều lần sáp nhập, phân tán, thu nhỏ...

Các mảnh vỏ Trái Đất thường xuyên va chạm nhau khi di chuyển. Nếu bên trên chúng là lục địa, phần tiếp giáp của chúng thường bị đùn lên trên, tạo nên các dãy núi. Trong khi đó, các mảng đại dương - mỏng nhưng lại nặng và đặc hơn - lại dễ dàng chui tọt xuống bên dưới mảng khác nhẹ hơn, tạo ra vùng hút chìm.

Nghiên cứu mới, do nhóm tác giả từ Đại học Adelaide (Úc) thực hiện, cho thấy khi đi sâu vào lòng đất, các mảng đại dương bị hút chìm sẽ được nung chảy dưới nhiệt độ cao.

Quá trình này giải phóng nước và các nguyên tố halogen (flo, clo, brom, iốt, astatin và tennessine) vào lớp phủ bên trên.

Những chất này phản ứng với các loại đá như peridotit, tạo ra các vùng đặc biệt "màu mỡ" trong lớp phủ, có thể duy trì ổn định hàng triệu năm trước khi dần dần tan chảy để tạo ra magma kiềm hoặc cacbonatit và sau đó là các mỏ đất hiếm.

"Bằng cách tập trung vào các khu vực kiến tạo cổ đại này, các công ty thăm dò và chính phủ có thể áp dụng phương pháp tiếp cận có mục tiêu và hiệu quả hơn để tìm kiếm các mỏ đất hiếm mới" - đồng tác giả Andrew Merdith từ Trường Vật lý, hóa học và khoa học Trái Đất thuộc Đại học Adelaide nói trên tờ Live Science.

Đất hiếm vốn là loại kho báu mới của thời đại công nghệ, vì là thành phần thiết yếu để tạo nên nhiều loại thiết bị khác nhau. Nhưng cho đến nay, việc tìm kiếm các mỏ đủ lớn để khai thác vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trái Đất kiến tạo mảng đất hiếm hút chìm lớp phủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo