Khoa học

Siêu trăng hải ly to đẹp nhất năm sắp xuất hiện

Anh Thư

(NLĐO) - Siêu trăng hải ly là trăng tròn gần Trái Đất nhất kể từ tháng 2-2019.

Theo AstroPixels, trăng tròn tháng 11 sẽ là siêu trăng to và đẹp nhất năm khi chỉ cách Trái Đất khoảng 356.980 km. Đây cũng là trăng tròn gần Trái Đất nhất kể từ tháng 2-2019.

Trăng tròn được gọi là siêu trăng khi nó đạt độ tròn tuyệt đối gần với điểm cận địa (gần Trái Đất nhất) trên quỹ đạo.

Theo NASA, siêu trăng có thể trông to hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với những lần trăng tròn khi đang ở điểm viễn địa (xa Trái Đất nhất) trên quỹ đạo.

Siêu trăng hải ly to đẹp nhất năm sắp xuất hiện - Ảnh 1.

Một siêu trăng mọc lên sau làng Imerovigli trên miệng núi lửa Sandorini, thuộc quần đảo Cyclades của Hy Lạp - Ảnh: AP

Người dân các nước phương Tây thường có xu hướng đặt tên trăng tròn theo những sự kiện diễn ra trong tháng đó, trong đó trăng tròn 11 được người Bắc Mỹ gọi là "trăng hải ly" vì xuất hiện vào mùa những chú hải ly bận rộn xây đập nhất trong năm.

Nó còn có các biệt danh khác ít phổ biến hơn như "trăng than khóc", "trăng băng giá", "trăng từ vực thẳm tăm tối"...

Siêu trăng hải ly cũng là siêu trăng thứ 2 của năm 2025 và sẽ là một phần của chuỗi 4 siêu trăng liên tiếp.

Trước đó, người dân thế giới đã được chiêm ngưỡng "siêu trăng thu hoạch" tháng 10. Vào tháng 12, "siêu trăng lạnh" sẽ tiếp tục xuất hiện, sau đó là "siêu trăng sói" tháng 1-2026.

Theo trang Time and Date, người Việt Nam sẽ chứng kiến siêu trăng hải ly đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 20 giờ 19 phút ngày 5-11 theo giờ địa phương.

Tuy nhiên thời điểm để quan sát nó đẹp nhất sẽ là hoàng hôn. Mặt trăng mới nhú lên từ đường chân trời sẽ mang màu sắc phớt hồng cam do hiện tượng tán xạ ánh sáng, đồng thời trông to hơn bình thường. Hiện tượng đó gọi là "ảo ảnh Mặt Trăng".

Tin liên quan

Sau hơn 1 thế kỷ, 4 quái vật vũ trụ chứng minh Einstein đã đúng

Sau hơn 1 thế kỷ, 4 quái vật vũ trụ chứng minh Einstein đã đúng

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm thấy bằng chứng đáng kinh ngạc về các lỗ đen vũ trụ "thế hệ thứ 2".

Điều người Trái Đất sợ có thể khởi động sự sống ở hành tinh khác

(NLĐO) - Một quả cầu lửa dữ dội từ ngôi sao trẻ EK Draconis có thể đã khởi động quá trình hóa học tạo nên sự sống của một hành tinh khác.

"Ma cà rồng" vũ trụ sắp phát nổ trên bầu trời Trái Đất

(NLĐO) - Dù cách Trái Đất tận 10.000 năm ánh sáng, vụ nổ thảm khốc của "ma cà rồng" Wolf-Rayet và "nạn nhân" vẫn có thể được quan sát bằng mắt thường.

    Thông báo