Khoa học

Sinh vật "tuyệt chủng 6.000 năm" tái xuất ở Đông Nam Á

Anh Thư

(NLĐO) - Các khu rừng trên một hòn đảo Thái Bình Dương có thể còn lưu giữ một thế giới động vật cổ đại, nơi các sinh vật bị cho là tuyệt chủng vẫn sống khỏe.

Theo Sci-News, tại khu rừng mưa hẻo lánh thuộc bán đảo Vogelkop của đảo New Guinea, thuộc địa phận tỉnh Tây Papua - Indonesia, các nhà khoa học đã phát hiện hai loài thú có túi - sóc bay ngón dài tí hon (Dactylonax kambuayai) và sóc bay đuôi cuộn (Tous ayamaruensis), là những sinh vật được cho là đã tuyệt chủng khoảng 6.000 năm trước.

Sinh vật "tuyệt chủng 6.000 năm" tái xuất ở Indonesia - Ảnh 1.

Sóc bay ngón dài tí hon, một trong những sinh vật bị cho là "tuyệt chủng" vừa tái xuất - Ảnh: Carlos Bocos

Bài nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Records of the Australian Museum cho biết hai loài này trước đây chỉ được biết đến thông qua các hóa thạch từ thế Canh Tân (Pleistocene, từ 2,58 đến 11.700 năm trước) đến đầu thế Toàn Tân (Holocene, từ 11.700 năm trước đến nay) tại Úc và New Guinea.

Sóc bay ngón dài tí hon là một loài thú có túi với sọc nổi bật trên thân, dường như đã biến mất khỏi Úc trong kỷ băng hà, kỷ nguyên địa chất mà các loài động vật khổng lồ mang tính biểu tượng như diprotodon (gấu túi khổng lồ) và sư tử có túi cũng bị tuyệt chủng.

Sóc bay đuôi cuộn là họ hàng gần nhất còn sống của sóc bay khổng lồ Úc (Petauroides) và đại diện cho chi thú có túi mới đầu tiên của New Guinea được mô tả kể từ năm 1937.

Nó nhỏ hơn so với những người anh em ở Úc, với đôi tai không lông và chiếc đuôi có khả năng cầm nắm cực tốt, thường kết đôi trọn đời và chỉ nuôi một con non mỗi năm, làm tổ trong các hốc cây cao nhất.

Sinh vật "tuyệt chủng 6.000 năm" tái xuất ở Indonesia - Ảnh 2.

Sóc bay đuôi cuộn, cũng là một sinh vật bị cho là biến mất 6.000 năm trước - Ảnh: Arman Muharmansyah

Mặc dù bị khoa học hiện đại cho là đã tuyệt chủng, sóc bay đuôi cuộn vẫn được một số thị tộc Tambrauw và Maybrat sống trong khu vực này biết đến và tôn thờ như một động vật thiêng.

Giáo sư Tim Flannery từ Bảo tàng Úc, đồng tác giả, cho biết việc tìm thấy một "đơn vị phân loại Lazarus" - tức một loài sinh vật được cho là đã tuyệt chủng nhưng thực ra vẫn còn sống - đã là một khám phá đặc biệt.

Việc phát hiện ra 2 loài cùng lúc là điều đáng kinh ngạc, đồng thời gợi ý rằng những khu rừng tại Vogelkop có thể vẫn đang che chở một thế giới động vật cổ đại, với những sinh vật không còn sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

"Những phát hiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính quyết định của việc bảo tồn các vùng sinh học độc đáo cũng như giá trị của sự hợp tác nghiên cứu trong việc bảo vệ đa dạng sinh học" - đồng tác giả Aksamina Yohanita từ Đại học Papua (Indonesia) kết luận.

