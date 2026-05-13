Sinh viên báo chí mang sân khấu đặc biệt đến trẻ em ở TPHCM

Ngày 13-5, chương trình nghệ thuật "MEracle - Phép màu" diễn ra tại Trường Phổ cập Don Bosco Ba Thôn (phường An Phú Đông, TPHCM) thu hút gần 200 người tham dự.

Không gian chương trình trở nên rộn ràng khi từ sớm hàng trăm em nhỏ háo hức tìm đến tham gia với nhiều hoạt động như biểu diễn âm nhạc, kịch kết hợp ảo thuật và các trò chơi dành cho trẻ em.

Những tiếng reo hò, tiếng cười vang lên khi các em nhỏ tham gia trả lời câu hỏi, nhận quà và giao lưu cùng các bạn sinh viên.

Điểm nhấn của chương trình là vở kịch kết hợp ảo thuật với nội dung xoay quanh hành trình khám phá "phép màu" của các nhân vật nhỏ tuổi. Những màn biến hóa bất ngờ trên sân khấu khiến nhiều em thích thú, liên tục vỗ tay và chăm chú theo dõi.

Nhóm đã gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị vì phải tự đảm nhận từ khâu xây dựng nội dung, kết nối tài trợ đến tổ chức sân khấu và xử lý phát sinh. Tuy nhiên, điều khiến cả nhóm cố gắng theo đuổi đến cùng là mong muốn mang đến cho các em nhỏ một ngày thật vui vẻ và đáng nhớ.

"Thông qua câu chuyện của vở kịch và thông điệp "Phép màu là chính ta", tụi em hy vọng các em có thể tin rằng bản thân mình cũng có khả năng tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống" - đại diện ban tổ chức nói.

Sự kiện “MEracle - Phép màu” do sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM thực hiện trong khuôn khổ học phần tổ chức sự kiện.

Cô Nguyễn Thị Quế Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của trường, cho biết các em học sinh ở đây ít có cơ hội tham gia những chương trình nghệ thuật quy mô như vậy. "Cô thấy chương trình rất ý nghĩa, giúp các em tự tin hơn và cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng", cô nói.

Trong khi đó, cô Thanh Hoàn, giáo viên lớp 1, đánh giá cao sự chuẩn bị của các bạn sinh viên. Chương trình không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền tải thông điệp tích cực về môi trường, ước mơ và niềm tin vào cuộc sống.

Không chỉ là một hoạt động học phần, "MEracle - Phép màu" còn mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận thực tế và hiểu hơn giá trị của những chương trình cộng đồng. Qua từng tiết mục, từng tiếng cười và ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ, "phép màu" mà chương trình hướng đến dường như đã xuất hiện theo cách giản dị nhất: Sự đồng hành, sẻ chia và yêu thương giữa con người với nhau.