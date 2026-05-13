Bộ GD-ĐT triển khai chương trình khởi nghiệp 2026-2035

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BGDĐT ngày 11-5-2026 kèm kế hoạch triển khai chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" của ngành giáo dục.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi Bộ GD-ĐT theo Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Sinh viên tham gia cuộc thi Bách khoa Innovation

Theo Bộ GD-ĐT, kế hoạch giai đoạn 2026-2035 được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả từ Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", đồng thời điều chỉnh theo hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong toàn ngành giáo dục thay vì chỉ hỗ trợ các hoạt động riêng lẻ như trước đây.

Nếu giai đoạn trước tập trung vào truyền thông, đào tạo, cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp và hỗ trợ vốn cho học sinh, sinh viên thì giai đoạn mới mở rộng sang hỗ trợ mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và địa phương.

Một trong những điểm đáng chú ý là lần đầu tiên kế hoạch bổ sung các nhiệm vụ liên quan đến cơ chế thí điểm có kiểm soát (sandbox) đối với mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo như startup, spin-off. Đồng thời, Bộ GD-ĐT sẽ hướng dẫn thực hiện các quy định về xác lập, quản lý, chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích đối với sản phẩm nghiên cứu, dự án khởi nghiệp của nhà giáo và người học.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển mạng lưới cố vấn, doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, cựu sinh viên và các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp nhằm hình thành chuỗi cố vấn - đầu tư - thương mại hóa theo từng lĩnh vực.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu phát triển 5 vườn ươm công nghệ số/Deeptech Hub tại một số cơ sở giáo dục ĐH, viện nghiên cứu có tiềm lực mạnh; triển khai chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc và xây dựng tiêu chí hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

So với giai đoạn trước, kế hoạch mới cũng nhấn mạnh việc chuẩn hóa và chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng danh mục dịch vụ hỗ trợ tối thiểu, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, chuẩn năng lực khởi nghiệp cho đội ngũ tư vấn, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ xây dựng nền tảng số hỗ trợ khởi nghiệp gồm cổng thông tin, hệ thống theo dõi, báo cáo, cơ sở dữ liệu dự án - cố vấn và dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, triển khai chương trình.

Kế hoạch giai đoạn 2026-2035 cũng chuyển hướng ưu tiên sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt, công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh giáo dục khởi nghiệp gắn với STEM, STEAM và hoạt động trải nghiệm trong giáo dục phổ thông.

Theo Bộ GD-ĐT, kế hoạch mới được xây dựng theo hướng "6 rõ" gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực nhằm hạn chế chồng chéo, phân tán nguồn lực và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong toàn ngành giáo dục.