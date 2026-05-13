HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD-ĐT triển khai chương trình khởi nghiệp 2026-2035

Huy Lân

(NLĐO) - Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong giáo dục, ưu tiên công nghệ số, start-up và chuyển đổi số toàn ngành.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 1112/QĐ-BGDĐT ngày 11-5-2026 kèm kế hoạch triển khai chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" của ngành giáo dục. 

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định số 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi Bộ GD-ĐT theo Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Bộ GD-ĐT triển khai chương trình khởi nghiệp 2026-2035 - Ảnh 1.

Sinh viên tham gia cuộc thi Bách khoa Innovation

Theo Bộ GD-ĐT, kế hoạch giai đoạn 2026-2035 được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả từ Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025", đồng thời điều chỉnh theo hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong toàn ngành giáo dục thay vì chỉ hỗ trợ các hoạt động riêng lẻ như trước đây.

Nếu giai đoạn trước tập trung vào truyền thông, đào tạo, cuộc thi, ngày hội khởi nghiệp và hỗ trợ vốn cho học sinh, sinh viên thì giai đoạn mới mở rộng sang hỗ trợ mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và địa phương.

Một trong những điểm đáng chú ý là lần đầu tiên kế hoạch bổ sung các nhiệm vụ liên quan đến cơ chế thí điểm có kiểm soát (sandbox) đối với mô hình doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo như startup, spin-off. Đồng thời, Bộ GD-ĐT sẽ hướng dẫn thực hiện các quy định về xác lập, quản lý, chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích đối với sản phẩm nghiên cứu, dự án khởi nghiệp của nhà giáo và người học.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển mạng lưới cố vấn, doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, cựu sinh viên và các chủ thể hỗ trợ khởi nghiệp nhằm hình thành chuỗi cố vấn - đầu tư - thương mại hóa theo từng lĩnh vực.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu phát triển 5 vườn ươm công nghệ số/Deeptech Hub tại một số cơ sở giáo dục ĐH, viện nghiên cứu có tiềm lực mạnh; triển khai chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân công nghệ xuất sắc và xây dựng tiêu chí hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

So với giai đoạn trước, kế hoạch mới cũng nhấn mạnh việc chuẩn hóa và chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng danh mục dịch vụ hỗ trợ tối thiểu, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, chuẩn năng lực khởi nghiệp cho đội ngũ tư vấn, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ xây dựng nền tảng số hỗ trợ khởi nghiệp gồm cổng thông tin, hệ thống theo dõi, báo cáo, cơ sở dữ liệu dự án - cố vấn và dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, triển khai chương trình.

Kế hoạch giai đoạn 2026-2035 cũng chuyển hướng ưu tiên sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt, công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh giáo dục khởi nghiệp gắn với STEM, STEAM và hoạt động trải nghiệm trong giáo dục phổ thông.

Theo Bộ GD-ĐT, kế hoạch mới được xây dựng theo hướng "6 rõ" gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực nhằm hạn chế chồng chéo, phân tán nguồn lực và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong toàn ngành giáo dục.

Tin liên quan

Chung kết cuộc thi VBIC 2026: Thúc đẩy tư duy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ

Chung kết cuộc thi VBIC 2026: Thúc đẩy tư duy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ

(NLĐO) - VBIC 2026 mang đến sân chơi đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT, nơi giải quyết bài toán thực tiễn từ doanh nghiệp bằng tiếng Anh.

15 dự án được trao giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

(NLĐO)- Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần VIII hội tụ trí tuệ trẻ quốc gia, là nền tảng kết nối tri thức - công nghệ - thị trường

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp là nhiệm vụ chiến lược quốc gia

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đưa hoạt động khởi nghiệp của HSSV trở thành một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

chuyển đổi số khởi nghiệp hệ sinh thái khởi nghiệp Sinh viên khởi nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo