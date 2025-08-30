Sinh viên thích thú vì được trường lì xì dịp Quốc khánh 2-9

"Đã quá trường ơi", "Đã quá Tổ quốc ơi", "Em yêu trường em", "Tự hào quá trường ơi"... là những lời chia sẻ của sinh viên sau khi Trường ĐH Tài chính-Marketing thông báo lì xì 100.000 đồng cho tất cả sinh viên.

Trường ĐH Tài chính-Marketing thông báo tin vui dành cho sinh viên

Ký túc xá cho sinh viên Trường ĐH Tài chính-Marketing rực rỡ màu cờ Tổ quốc

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Marketing, vừa ký quyết định tặng quà cho sinh viên chính quy, chương trình liên kết quốc tế đang theo học tại trường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống tài chính. Phần quà trị giá 100.000 đồng/sinh viên.

"Nhà trường luôn trân trọng những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời đặt niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ sinh viên hôm nay. Món quà nhỏ gửi đến sinh viên không chỉ là sự quan tâm, động viên của nhà trường mà còn là lời nhắn nhủ: Hãy nỗ lực học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân để trở thành những công dân toàn cầu, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới" - PGS Đạt nhắn nhủ.

Em Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh viên Khoa Thương mại và du lịch, rất bất ngờ khi nhận được lì xì vào dịp Tết Độc lập. Món quà nhỏ khiến nữ sinh tự hào, tự tin "flex" về ngôi trường "10 điểm" tâm lý.

Sinh viên hào hứng nhận món quà đặc biệt

Dịp này, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cũng thông báo tặng quà cho tất cả sinh viên, món quà trị giá 100.000đồng/sinh viên.

Trước đó, ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện về việc tặng quà cho người dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.







