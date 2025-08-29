Rạng ngời những "nữ du kích" TP HCM làm nhiệm vụ đặc biệt A80

Những "bóng hồng" vác súng

Dương Gia Quỳnh, sinh viên ngành quan hệ quốc tế, là 1 trong 9 sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐHQG TP HCM được chọn vào khối nữ du kích miền Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) tại Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên sau 1 ngày tập luyện vất vả, "nữ du kích" trẻ xem đây là trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào, vì được góp sức nhỏ vào sự kiện trọng đại của đất nước.

"Ở ngày sơ duyệt cấp nhà nước, khối di chuyển đến đâu, người dân hò reo đến đấy. Khoảnh khắc "đi giữa lòng dân" khiến em cảm thấy rất tự hào, không còn cảm thấy mỏi mệt " - Quỳnh bày tỏ.

Nữ sinh Dương Gia Quỳnh tự hào khi khoác trên người bộ trang phục nữ du kích miền Nam

Những "bóng hồng" miền Nam nhận nhiệm vụ đặc biệt tại A80

Nữ sinh viên Nguyễn Ngọc Tường Vy, ngành truyền thông đa phương tiện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng bày tỏ xúc động và vinh dự khi được chọn tham gia nhiệm vụ A80.

"Em thật sự rất tự hào vì đây là nhiệm vụ quốc gia, chỉ có 188 người đại diện miền Nam được góp mặt. Dù xa gia đình và tạm gác việc học nhưng em tin rằng đây sẽ là dấu ấn tuổi trẻ mà em không bao giờ quên" - Vy bày tỏ.

Ba tháng xa nhà là thử thách không nhỏ, nhất là khi phải đối mặt với cái nắng oi ả của miền Bắc. Các "nữ du kích" trẻ cười tươi cho biết nguồn "pin" hiệu quả nhất chính là những cuộc gọi điện thoại, những dòng tin nhắn động viên của gia đình.

Các trường ĐH ở TP HCM tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để sinh viên đảm bảo việc học, an tâm tập luyện

"Flex" thành tích của những "bóng hồng"

Trong số 188 người của TP HCM tham gia khối nữ du kích miền Nam, Thạch Thị Kiều Mi, cựu sinh viên ngành kỹ thuật ô tô Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là "bóng hồng" rất đặc biệt. Mi đã từng tham gia làm nhiệm vụ tại A70, A50 và A80.

Kiều Mi cho biết bản thân đã có kinh nghiệm về điều lệnh đội ngũ và môi trường trong quân đội, vì vậy không gặp nhiều áp lực và tự tin hơn ở nhiệm vụ A80 lần này. Tuy nhiên, khi cơ động ra Trung tâm Huấn luyện Quốc gia tại Miếu Môn, yếu tố thời tiết nắng nóng khiến Kiều Mi cùng khối nữ du kích miền Nam gặp nhiều khó khăn về sức khỏe.

"Sau 2 tuần, em đã quen với thời tiết và cường độ luyện tập, sẵn sàng với những bài tập có cường độ cao dần lên. Đến thời điểm hiện tại, em đã rất tự tin và sẵn sàng sải những bước điều lệnh đẹp nhất trên Quảng trường Ba Đình trong đại lễ” - Kiều Mi tự tin chia sẻ.

"Bóng hồng" Thạch Thị Kiều Mi (SN 2000) là một trong số ít "nữ du kích" tham gia làm nhiệm vụ tại 3 đại lễ lớn của đất nước

Là stylist cho các nghệ sĩ nổi tiếng, người hoạt động xã hội, đồng thời là chủ của 2 quán cà phê ở TP HCM, Đồng An Thư (SN 2000) bất ngờ im ắng trong 3 tháng qua. Nhiều người bất ngờ vì lý do "ở ẩn" của cô nàng rất đáng yêu.

Sau tốt nghiệp Trường ĐH Tôn Đức Thắng, An Thư có nhiều cơ hội học và làm việc trong môi trường quốc tế, gặp gỡ người nổi tiếng. Càng tiếp xúc nhiều nền văn hóa, cô nàng càng cảm thấy tự hào với những giá trị truyền thống và tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam.

"Là 1 công dân Việt Nam mang niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, em đã bị thu hút bởi sự trang nghiêm, kỷ luật và vẻ đẹp của các đội hình ở A50. Chính điều đó đã truyền cảm hứng để em quyết tâm đăng ký tham gia A80 lần này" - An Thư bộc bạch.

Stylist An Thư trong bộ trang phục nữ du kích miền Nam

Làm việc với người nổi tiếng, tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau đã giúp An Thư có nhiều nguồn cảm hứng, ý tưởng đậm bản sắc dân tộc Việt Nam

Với An Thư, kỷ niệm nhớ nhất là ở buổi tổng hợp luyện lần thứ hai. Tất cả các khối cùng nhau hứng trọn cơn mưa thật lâu, nhưng không ai nản chí mà rời khỏi đội hình.

"Chính trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ sức mạnh của tinh thần tập thể – mưa có thể làm ướt vai áo, nhưng không thể dập tắt nhiệt huyết trong tim. Đó là ký ức thật đẹp và đáng trân trọng với em" - An Thư bày tỏ niềm tự hào.