Sinh viên TPHCM mang sắc xuân đến với đồng bào, chiến sĩ vùng biên

Hơn 80 giảng viên, sinh viên Khoa Luật và Khoa học liên ngành - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP HCM vừa tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Đồng Nai, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2026).

Với chủ đề "Phước Long vươn mình cùng lịch sử" và chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản", đoàn công tác đã mang sắc xuân và lòng tri ân đến với vùng đất cách mạng và biên cương Tổ quốc.

Hành trình bắt đầu tại phường Phước Long, nơi đoàn tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống, ôn lại lịch sử 51 năm Ngày giải phóng Phước Long. Tại đây, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” được cụ thể hóa bằng việc thăm hỏi và trao 15 phần quà Tết trị giá 7,5 triệu đồng cho các cựu chiến binh; đồng thời, trao 30 suất học bổng và quà Tết cho học sinh vượt khó.

Tại Đồn Biên phòng Đăc Ơ, tỉnh Đồng Nai, đoàn đã tổ chức tham quan, tìm hiểu và làm lễ chào cờ ở Cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đoàn đã trao tặng 1 công trình thanh niên "Giếng nước quân – dân" trị giá 20 triệu đồng và 1 bộ loa trợ giảng phục vụ công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ biên giới; trao tặng công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc"; 30 phần quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Lần đầu tiên gói bánh ngày Tết, nhiều sinh viên bất ngờ vì các chiến sĩ rất khéo tay

Buổi giao lưu ấm áp, thân tình của tuổi trẻ TPHCM và bà con vùng biên giới

Giảng viên và sinh viên tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Em Huỳnh Như, sinh viên năm 3 Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP HCM, chia sẻ chuyến hành trình là cơ hội để bản thân hiểu và cảm nhận rõ hơn nhịp sống bình dị của người dân vùng biên.

"Giữa những thiếu thốn và vất vả thường ngày, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sự chân thành, mộc mạc cùng những nụ cười giản dị nhưng ấm áp. Những khoảnh khắc ấy khiến em vừa xúc động vừa thấy lòng mình nhẹ đi bởi biết rằng những việc làm nhỏ bé của tụi mình cũng có thể mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho bà con" - Như bộc bạch.

ThS Nguyễn Ngọc Toán, Phó trưởng Khoa Luật và Khoa học liên ngành-Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM, cho biết chuỗi hoạt động không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là một không gian giáo dục thực tiễn giàu giá trị, nơi tri thức, lịch sử, trách nhiệm xã hội và tinh thần tri ân được kết nối hài hòa.

Việc trải nghiệm thực tế và đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia và vai trò của quân – dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là những bài học sinh động, có giá trị lâu dài trong việc hình thành tư duy, bản lĩnh và ý thức kỷ luật của người trẻ.

Thông qua chuyến đi, sinh viên hiểu hơn về lịch sử và tinh thần chiến đấu của dân tộc

Những bài hát ngân vang trong đêm lửa trại

"Ở góc độ giáo dục, chương trình là mô hình hiệu quả trong việc gắn đào tạo lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực tiễn. Sinh viên được rèn luyện tư duy tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp xã hội, khả năng thích ứng trong điều kiện còn nhiều khó khăn; đồng thời, nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng" - ThS Toán nhận mạnh.



