Sinh viên TPHCM mang sắc xuân đến với đồng bào, chiến sĩ vùng biên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên TPHCM mang sắc xuân đến với đồng bào, chiến sĩ vùng biên

Huế Xuân

(NLĐO) - Mang sắc xuân đến vùng biên Đăk Ơ, sinh viên TPHCM đã viết nên câu chuyện tri ân đầy cảm xúc qua những công trình ý nghĩa và phần quà ấm áp.

Hơn 80 giảng viên, sinh viên Khoa Luật và Khoa học liên ngành - Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP HCM vừa tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Đồng Nai, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2026).

Ấm áp chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản" của sinh viên TPHCM - Ảnh 1.

Với chủ đề "Phước Long vươn mình cùng lịch sử" và chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản", đoàn công tác đã mang sắc xuân và lòng tri ân đến với vùng đất cách mạng và biên cương Tổ quốc.

Hành trình bắt đầu tại phường Phước Long, nơi đoàn tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống, ôn lại lịch sử 51 năm Ngày giải phóng Phước Long. Tại đây, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” được cụ thể hóa bằng việc thăm hỏi và trao 15 phần quà Tết trị giá 7,5 triệu đồng cho các cựu chiến binh; đồng thời, trao 30 suất học bổng và quà Tết cho học sinh vượt khó.

Tại Đồn Biên phòng Đăc Ơ, tỉnh Đồng Nai, đoàn đã tổ chức tham quan, tìm hiểu và làm lễ chào cờ ở Cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đoàn đã trao tặng 1 công trình thanh niên "Giếng nước quân – dân" trị giá 20 triệu đồng và 1 bộ loa trợ giảng phục vụ công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ biên giới; trao tặng công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc"; 30 phần quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Ấm áp chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản" của sinh viên TPHCM - Ảnh 2.

Lần đầu tiên gói bánh ngày Tết, nhiều sinh viên bất ngờ vì các chiến sĩ rất khéo tay

Ấm áp chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản" của sinh viên TPHCM - Ảnh 4.

Buổi giao lưu ấm áp, thân tình của tuổi trẻ TPHCM và bà con vùng biên giới

Ấm áp chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản" của sinh viên TPHCM - Ảnh 5.

Giảng viên và sinh viên tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Em Huỳnh Như, sinh viên năm 3 Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP HCM, chia sẻ chuyến hành trình là cơ hội để bản thân hiểu và cảm nhận rõ hơn nhịp sống bình dị của người dân vùng biên.

"Giữa những thiếu thốn và vất vả thường ngày, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sự chân thành, mộc mạc cùng những nụ cười giản dị nhưng ấm áp. Những khoảnh khắc ấy khiến em vừa xúc động vừa thấy lòng mình nhẹ đi bởi biết rằng những việc làm nhỏ bé của tụi mình cũng có thể mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho bà con" - Như bộc bạch.

ThS Nguyễn Ngọc Toán, Phó trưởng Khoa Luật và Khoa học liên ngành-Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM, cho biết chuỗi hoạt động không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là một không gian giáo dục thực tiễn giàu giá trị, nơi tri thức, lịch sử, trách nhiệm xã hội và tinh thần tri ân được kết nối hài hòa.

Việc trải nghiệm thực tế và đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia và vai trò của quân – dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là những bài học sinh động, có giá trị lâu dài trong việc hình thành tư duy, bản lĩnh và ý thức kỷ luật của người trẻ.

Ấm áp chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản" của sinh viên TPHCM - Ảnh 6.

Thông qua chuyến đi, sinh viên hiểu hơn về lịch sử và tinh thần chiến đấu của dân tộc

Ấm áp chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân bản" của sinh viên TPHCM - Ảnh 8.

Những bài hát ngân vang trong đêm lửa trại

"Ở góc độ giáo dục, chương trình là mô hình hiệu quả trong việc gắn đào tạo lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực tiễn. Sinh viên được rèn luyện tư duy tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp xã hội, khả năng thích ứng trong điều kiện còn nhiều khó khăn; đồng thời, nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng" - ThS Toán nhận mạnh.


Tin liên quan

Sắc xuân ngập tràn với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên

Sắc xuân ngập tràn với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên

(NLĐO) - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều trường học đã rực rỡ sắc xuân với hàng loạt hoạt động ý nghĩa.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị

(NLĐO )- Thông tin này được chia sẻ tại hội thảo khoa học "50 năm thống nhất đất nước – hành trình hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" tổ chức chiều 25-4

Mang không khí Tết đến sớm với sinh viên

(NLĐO)- Hội xuân DHV 2026 mang không khí Tết cổ truyền vào học đường với trò chơi dân gian, gian hàng văn hóa, đêm nhạc xuân và hoạt động sẻ chia ấm áp.

chiến sĩ TPHCM biên giới Tết quân nhân quản trị công hành chính gói bánh sinh viên phân hiệu học viện hành chính xã Đăk Ơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo