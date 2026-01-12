Sắc xuân ngập tràn với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sắc xuân ngập tràn với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên

Huế Xuân

(NLĐO) - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều trường học đã rực rỡ sắc xuân với hàng loạt hoạt động ý nghĩa.

Sinh viên quốc tế cùng đón Tết Việt

Chiều 12-1, bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông-Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (phường Hạnh Thông, TPHCM), cho biết nhà trường đang gấp rút chuẩn bị Hội xuân Bính Ngọ 2026 cho sinh viên, tổ chức ngày 24-1.

Tại hội xuân, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm không gian Tết truyền thống qua việc gói bánh tét, khai bút, trang trí gian hàng, mâm ngũ quả, trò chơi dân gian... Bên cạnh đó, hội xuân còn lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường thông qua cuộc thi thiết kế thời trang tái chế.

"Với tinh thần tương thân tương ái, toàn bộ số bánh tét sau khi nấu xong sẽ được sinh viên trực tiếp gửi tặng đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM, kèm theo đó là một bao lì xì" - bà Lành cho biết thêm.

Hàng loạt hoạt động "10 điểm" giúp học sinh, sinh viên đón Tết ý nghĩa - Ảnh 1.

Hàng loạt hoạt động "10 điểm" giúp học sinh, sinh viên đón Tết ý nghĩa - Ảnh 2.

Tổ chức hội xuân là hoạt động truyền thống của trường, giúp sinh viên gắn kết với nhau nhiều hơn.

Với những sinh viên quốc tế đang học tại trường, nhà trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu đặc biệt vào dịp cận Tết Nguyên đán. Thông qua buổi giao lưu, sinh viên có thể hiểu hơn về Tết Nguyên đán, có những kỷ niệm đẹp với sinh viên và giảng viên Việt Nam. 

Đồng thời, trường còn hỗ trợ tìm việc làm thêm ngày Tết cho những sinh viên không về quê, mong muốn kiếm thêm thu nhập.

Trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết, Chi đoàn Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa (xã Bà Điểm, TPHCM) vừa tổ chức trao tặng 20 suất quà Tết thiết thực cho 20 em học sinh vượt khó, học giỏi.

Cô Nguyễn Huỳnh Phương Dung, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cho biết những món quà không chỉ giúp san sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình các em trong dịp Tết đến Xuân về mà còn là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập.

"Nhờ sự đồng hành của các nhà hảo tâm và phụ huynh mà nhà trường hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" cao đẹp"- cô Dung bày tỏ.

Hàng loạt hoạt động "10 điểm" giúp học sinh, sinh viên đón Tết ý nghĩa - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những chuyến xe mang niềm vui sum họp

Mới đây, Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức chương trình Gala "Chuyến xe về Tết – LHU chở Tết về cùng bạn 2026". Gala được xem là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động đồng hành, sẻ chia cùng sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại chương trình, nhà trường đã trao 40 phần quà Tết ý nghĩa và 77 bao lì xì đến sinh viên. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường cũng gửi gắm động viên, khích lệ tinh thần đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, rèn luyện tại "mái nhà chung" Lạc Hồng.

Hàng loạt hoạt động "10 điểm" giúp học sinh, sinh viên đón Tết ý nghĩa - Ảnh 4.

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng sân Trường ĐH Lạc Hồng đã ngập tràn sắc xuân

Hàng loạt hoạt động "10 điểm" giúp học sinh, sinh viên đón Tết ý nghĩa - Ảnh 5.

Giảng viên và sinh viên "check - in" Tết sớm ngay tại trường

Bước sang năm thứ 7 tổ chức, "Chuyến xe về Tết" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống tinh thần của sinh viên. Dự kiến, ngày 25-1 (nhằm mùng 7 tháng Chạp), các chuyển xe sẽ khởi hành, đưa 412 sinh viên xa quê trở về nhà đón Tết an toàn.

Trước đó, Trường ĐH Lạc Hồng thông báo sinh viên khóa 2024 trở về trước sẽ nghỉ Tết dài 43 ngày, từ 18-1 đến 1-3. Riêng khóa 2025, thời gian nghỉ ngắn hơn 1 tuần, từ 25-1 đến 1-3. Đây cũng là một trong những trường ĐH cho sinh viên nghỉ Tết dài kỷ lục.

Hàng loạt hoạt động "10 điểm" giúp học sinh, sinh viên đón Tết ý nghĩa - Ảnh 7.

Sinh viên hào hứng tham gia các hoạt động của trường

Hàng loạt hoạt động "10 điểm" giúp học sinh, sinh viên đón Tết ý nghĩa - Ảnh 8.

Tham gia trò chơi, sinh viên bất ngờ vì nhận được tiền lì xì sớm

Tương tự, từ ngày 2 đến 5-2, các "Chuyến xe mùa xuân" của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn sẽ khởi hành, đưa sinh viên trở về quê nhà an toàn. Riêng khu vực Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, số lượng sinh viên ít nên nhà trường hỗ trợ vé xe cho sinh viên.

"Đây không chỉ là một chuyến xe miễn phí mà là nhịp cầu kết nối những trái tim, mang theo sự quan tâm và hy vọng từ nhà trường gửi gắm đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng hành trình trở về của bạn sẽ thêm an toàn, ấm áp và đong đầy niềm vui bên gia đình dịp Tết Bính Ngọ" - bà Lành chia sẻ.


Tin liên quan

ECONVN 2026: Bức tranh mới về kinh tế lượng và tài chính hiện đại

ECONVN 2026: Bức tranh mới về kinh tế lượng và tài chính hiện đại

(NLĐO) - Hội thảo ECONVN 2026 quy tụ 9 chuyên gia hàng đầu thế giới, thảo luận các phương pháp kinh tế lượng hiện đại gắn với AI và FinTech.

Thủ tướng mong muốn học sinh dân tộc thiểu số ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, đầu tư cho các cơ sở giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Tại sao phải học khi đã có AI?

(NLĐO) - Trước sự phát triển mạnh mẽ của AI, việc tìm ngành học ổn định, có thể phát triển sự nghiệp mà không bị AI "lấn lướt" là xu thế chung của nhiều người.

hoàn cảnh khó khăn sinh viên Tết nguyên đán sắc xuân chuyến xe về quê Chuyến xe 0 đồng đón Tết học sinh 2026 tết bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo