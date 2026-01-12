Sắc xuân ngập tràn với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên

Sinh viên quốc tế cùng đón Tết Việt

Chiều 12-1, bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông-Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (phường Hạnh Thông, TPHCM), cho biết nhà trường đang gấp rút chuẩn bị Hội xuân Bính Ngọ 2026 cho sinh viên, tổ chức ngày 24-1.

Tại hội xuân, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm không gian Tết truyền thống qua việc gói bánh tét, khai bút, trang trí gian hàng, mâm ngũ quả, trò chơi dân gian... Bên cạnh đó, hội xuân còn lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường thông qua cuộc thi thiết kế thời trang tái chế.

"Với tinh thần tương thân tương ái, toàn bộ số bánh tét sau khi nấu xong sẽ được sinh viên trực tiếp gửi tặng đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM, kèm theo đó là một bao lì xì" - bà Lành cho biết thêm.

Tổ chức hội xuân là hoạt động truyền thống của trường, giúp sinh viên gắn kết với nhau nhiều hơn.

Với những sinh viên quốc tế đang học tại trường, nhà trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu đặc biệt vào dịp cận Tết Nguyên đán. Thông qua buổi giao lưu, sinh viên có thể hiểu hơn về Tết Nguyên đán, có những kỷ niệm đẹp với sinh viên và giảng viên Việt Nam.

Đồng thời, trường còn hỗ trợ tìm việc làm thêm ngày Tết cho những sinh viên không về quê, mong muốn kiếm thêm thu nhập.

Trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết, Chi đoàn Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa (xã Bà Điểm, TPHCM) vừa tổ chức trao tặng 20 suất quà Tết thiết thực cho 20 em học sinh vượt khó, học giỏi.

Cô Nguyễn Huỳnh Phương Dung, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cho biết những món quà không chỉ giúp san sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình các em trong dịp Tết đến Xuân về mà còn là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập.

"Nhờ sự đồng hành của các nhà hảo tâm và phụ huynh mà nhà trường hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" cao đẹp"- cô Dung bày tỏ.

Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những chuyến xe mang niềm vui sum họp

Mới đây, Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức chương trình Gala "Chuyến xe về Tết – LHU chở Tết về cùng bạn 2026". Gala được xem là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động đồng hành, sẻ chia cùng sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại chương trình, nhà trường đã trao 40 phần quà Tết ý nghĩa và 77 bao lì xì đến sinh viên. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường cũng gửi gắm động viên, khích lệ tinh thần đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, rèn luyện tại "mái nhà chung" Lạc Hồng.

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng sân Trường ĐH Lạc Hồng đã ngập tràn sắc xuân

Giảng viên và sinh viên "check - in" Tết sớm ngay tại trường

Bước sang năm thứ 7 tổ chức, "Chuyến xe về Tết" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống tinh thần của sinh viên. Dự kiến, ngày 25-1 (nhằm mùng 7 tháng Chạp), các chuyển xe sẽ khởi hành, đưa 412 sinh viên xa quê trở về nhà đón Tết an toàn.

Trước đó, Trường ĐH Lạc Hồng thông báo sinh viên khóa 2024 trở về trước sẽ nghỉ Tết dài 43 ngày, từ 18-1 đến 1-3. Riêng khóa 2025, thời gian nghỉ ngắn hơn 1 tuần, từ 25-1 đến 1-3. Đây cũng là một trong những trường ĐH cho sinh viên nghỉ Tết dài kỷ lục.

Sinh viên hào hứng tham gia các hoạt động của trường

Tham gia trò chơi, sinh viên bất ngờ vì nhận được tiền lì xì sớm

Tương tự, từ ngày 2 đến 5-2, các "Chuyến xe mùa xuân" của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn sẽ khởi hành, đưa sinh viên trở về quê nhà an toàn. Riêng khu vực Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, số lượng sinh viên ít nên nhà trường hỗ trợ vé xe cho sinh viên.

"Đây không chỉ là một chuyến xe miễn phí mà là nhịp cầu kết nối những trái tim, mang theo sự quan tâm và hy vọng từ nhà trường gửi gắm đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng hành trình trở về của bạn sẽ thêm an toàn, ấm áp và đong đầy niềm vui bên gia đình dịp Tết Bính Ngọ" - bà Lành chia sẻ.



