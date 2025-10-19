Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên "săn" việc nóng tại ngày hội 2025

Ngày 19-10, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thành viên ĐHQG TP HCM) tổ chức "Ngày hội sinh viên & doanh nghiệp đợt 2 – năm 2025". Sự kiện nhằm tăng cường kết nối, tạo điều kiện để người học tiếp cận thị trường lao động, đồng thời giúp các doanh nghiệp tuyển chọn nguồn nhân lực trẻ, năng động, trình độ cao.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại ngày hội sinh viên & doanh nghiệp 2025. Ảnh: Thanh Tú

Ngày hội thu hút gần 40 doanh nghiệp lớn và uy tín thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng, điện tử, khoa học kỹ thuật... với hơn 1.000 cơ hội việc làm và thực tập dành cho sinh viên.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng, giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm quy trình tuyển dụng, thể hiện năng lực và nhận việc ngay trong ngày hội.

Song song với khu vực tuyển dụng, chương trình còn diễn ra chuỗi hội thảo chuyên đề về kỹ năng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp. Khu vực tư vấn định hướng nghề nghiệp giúp sinh viên được đánh giá năng lực, tìm hiểu xu hướng tuyển dụng và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Bên cạnh đó, khu trưng bày sản phẩm và ý tưởng sáng tạo là không gian để sinh viên giới thiệu các dự án nghiên cứu, sản phẩm khởi nghiệp, mô hình đổi mới sáng tạo, qua đó khẳng định năng lực, tư duy sáng tạo và tinh thần hội nhập của sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã trao tặng 10 suất học bổng "Thắp sáng ước mơ" (mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng) dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng sinh viên trên con đường chinh phục tri thức và khát vọng nghề nghiệp.