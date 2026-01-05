HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sinh viên xuất sắc vào biên chế trong Quân đội được nhận phụ cấp tăng thêm 250% mức lương

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chính phủ ban hành Nghị định 363/2025/NĐ-CP quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND).

Sinh viên xuất sắc vào biên chế Quân đội hưởng phụ cấp tăng thêm 250 % lương - Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo nghị định này, đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của QĐND gồm: Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong QĐND; Học viên đào tạo tại các trường Quân đội, trường ngoài Quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Nghị định 363 quy định cụ thể các chính sách đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội và đối tượng trọng dụng nhân tài bao gồm: Chính sách định mức vật chất hậu cần; chính sách về nhà ở; chính sách về tiền thưởng, thuế thu nhập cá nhân và bảo vệ; chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng trọng dụng nhân tài; chính sách tiền lương đối với chuyên gia, tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành làm việc tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và một số chính sách khác.

Đối với đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội, các chính sách được áp dụng gồm: Chính sách tiền lương, tiền thưởng; chính sách hỗ trợ nhà ở, thuế thu nhập cá nhân và một số chính sách khác.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị định là chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND. Theo đó, đối với sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Các đối tượng khác được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 350% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm.

Một số trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn. Cụ thể, đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 450% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Trường hợp đặc biệt cần thu hút vào làm việc thuộc lĩnh vực trọng điểm của Quân đội mà không phải đối tượng thuộc diện nêu trên thì được hưởng khoản phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm nêu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50% đến 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31-12-2025.

    Thông báo