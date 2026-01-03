HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Sinh viên xuất sắc vào quân đội hưởng phụ cấp 250% lương

G.Nam

(NLĐO) - Chính phủ ban hành loạt chính sách vượt trội nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội, phụ cấp tăng thêm đến 500% lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 363/2025 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, với nhiều cơ chế vượt trội về tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc.

Theo nghị định, đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND Việt Nam gồm cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân là người Việt Nam trong nước, ở nước ngoài không thuộc khu vực công. Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ quan trọng, chiến lược gồm người Việt Nam trong và ngoài nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và cả người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng; học viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và cơ sở đào tạo ở nước ngoài được phong quân hàm hoặc xếp lương theo quy định.

Sinh viên xuất sắc vào Quân đội hưởng phụ cấp 250% lương - Ảnh 1.

Chính sách đặc thù thu hút, trọng dụng nhân tài trong quân đội

Hưởng phụ cấp tăng thêm 500% mức lương hiện hưởng

Một điểm đáng chú ý của nghị định là chính sách phụ cấp hỗ trợ tăng thêm. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng phụ cấp tối đa 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng. Các đối tượng thu hút khác được hưởng phụ cấp tăng thêm 350% mức lương hiện hưởng.

Mức hỗ trợ còn cao hơn đối với một số trường hợp đặc biệt. Giáo sư, phó giáo sư; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án khi chủ trì các đề án, công trình khoa học có tính đột phá, hiệu quả cao được hưởng 500% mức lương. 

Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, chuyên gia, nhà quản lý được hưởng 450%, trong khi người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I được hưởng 400% mức lương hiện hưởng. 

Chuyên gia có sáng chế, giải pháp ứng dụng hiệu quả vào nhiệm vụ quân sự còn được thưởng tối thiểu 6 lần mức lương.

Ưu tiên thuê nhà ở công vụ

Về nhà ở, nhân tài trong quân đội được ưu tiên thuê nhà ở công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà nếu chưa có nhà công vụ; được ưu tiên mua nhà ở, đất ở và mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, nghị định quy định hàng loạt chính sách khác về đào tạo, bồi dưỡng; phong, thăng quân hàm; quy hoạch, bổ nhiệm; môi trường làm việc; chăm sóc sức khỏe; an điều dưỡng và hậu phương quân đội. Hằng năm, bản thân và người thân của nhân tài được hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng 7 ngày tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội. 

Trường hợp nhân tài và gia đình từ nước ngoài về Việt Nam sinh sống còn được hỗ trợ vé máy bay và tạo điều kiện học tập, việc làm.

Tin liên quan

Đi làm Tết Dương lịch, lương cao nhất lên tới 490%

Đi làm Tết Dương lịch, lương cao nhất lên tới 490%

(NLĐO) - Đi làm dịp Tết Dương lịch, người lao động có thể được trả từ 400% đến 490% lương ngày thường, tùy làm ban ngày hay ban đêm

Ngành nào đang có lương cao nhất thị trường lao động hiện nay?

(NLĐO) - Y tế - Dược, IT tiếp tục dẫn đầu thu nhập; tài chính, kỹ thuật bứt tốc. Lương cao ngày càng phụ thuộc kỹ năng, cấp bậc và công nghệ

Đi làm ngày đầu năm: Người nhận vàng 9999, kẻ hưởng lương gần 500%

(NLĐO) - Làm xuyên lễ để nhận lương gấp 3-4 lần và vàng 9999, nhiều lao động chấp nhận đánh đổi ngày nghỉ để chắt chiu cho cái Tết Nguyên đán đủ đầy

nhà ở xã hội sinh viên xuất sắc hỗ trợ tiền thu hút nhân tài quân đội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo