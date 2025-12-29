Đi làm Tết Dương lịch, lương cao nhất lên tới 490%

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Tết Dương lịch (ngày 1-1) là ngày nghỉ lễ và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất – kinh doanh, nhiều doanh nghiệp vẫn bố trí người lao động đi làm trong dịp này. Với những trường hợp làm việc, mức thu nhập được hưởng cao hơn đáng kể so với ngày thường.

Lương gấp 4 lần ngày thường

Cụ thể, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 về tiền lương làm thêm giờ và làm việc ban đêm, người lao động làm việc ban ngày dịp Tết Dương lịch được hưởng ít nhất 300% tiền lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm. Khoản tiền này chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ, bởi Tết Dương lịch là ngày nghỉ có hưởng lương.

Đi làm Tết Dương lịch, người lao động có thể hưởng gần gấp 5 lần lương ngày thường

Như vậy, nếu người lao động hưởng lương theo ngày và đi làm ban ngày vào Tết Dương lịch, tổng mức lương thực nhận sẽ gồm 300% tiền lương làm thêm ngày lễ + 100% tiền lương ngày lễ, tương đương 400% lương ngày làm việc bình thường, tức gấp 4 lần so với ngày thường.

Trong trường hợp làm việc ban đêm dịp Tết Dương lịch, ngoài các khoản trên, người lao động còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp theo quy định. Cụ thể, người lao động làm việc ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường.

Đáng chú ý, nếu vừa làm thêm giờ vừa làm việc vào ban đêm trong ngày lễ, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương của công việc làm vào ban ngày của ngày lễ. Khoản này tương ứng 60% lương (20% của mức 300%).

Không bắt buộc thưởng

Như vậy, tổng thu nhập khi làm việc ban đêm vào dịp Tết Dương lịch bao gồm: 300% lương làm thêm ngày lễ + 100% lương ngày lễ + 30% phụ cấp làm đêm + 60% tiền làm thêm ban đêm, tương đương 490% lương ngày làm việc bình thường, tức gần gấp 5 lần so với ngày thường.

Bên cạnh tiền lương theo quy định pháp luật, một số doanh nghiệp còn có chính sách thưởng riêng trong dịp Tết Dương lịch, gắn với kết quả sản xuất – kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng pháp luật hiện hành không bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết Dương lịch. Việc thưởng hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận, quy chế nội bộ và khả năng tài chính của từng đơn vị.