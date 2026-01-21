HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sinh viên Y – Dược học cổ truyền có lợi thế đặc biệt khi khởi nghiệp

Yến Anh

(NLDO)- Y - dược cổ truyền là lĩnh vực có lợi thế đặc biệt khi khởi nghiệp, đây là lĩnh vực có kho tri thức bản địa và phương pháp chăm sóc sức khỏe lâu đời.

Sự già hóa dân số, gánh nặng bệnh mạn tính gia tăng cùng với định hướng phát triển y học tích hợp đang làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu sử dụng Y - Dược cổ truyền trên toàn cầu và tại Việt Nam. Trong khi đó, nguồn nhân lực Y - Dược ở nước ta hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn, cấp thiết phải phát triển nguồn nhân lực y dược cổ truyền đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, được đào tạo bài bản, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế. 

Sinh viên Y – Dược học cổ truyền có lợi thế đặc biệt khi khởi nghiệp - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo

Thông tin này được bác sĩ, TS Nguyễn Văn Khiêm, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam chia sẻ tại hội thảo "Định hướng nghề nghiệp - Mở lối tương lai" do Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức chiều 20-1 tại Hà Nội.

Ông Bùi Tiến Dũng, Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng, Y - Dược cổ truyền là lĩnh vực có lợi thế đặc biệt khi khởi nghiệp, bởi đây là lĩnh vực có kho tri thức bản địa và phương pháp chăm sóc sức khỏe đã được tích lũy lâu dài. Tuy nhiên, hiện lĩnh vực Y - Dược cổ truyền là lĩnh vực "nhạy" về pháp lý, chuẩn lượng và đạo đức; chuẩn hóa quy trình và kiểm soát chất lượng; truyền thông/marketing quá đà, gây rủi ro pháp lý và rủi ro niềm tin xã hội.

Do vậy, khởi nghiệp đối với lĩnh vực Y - Dược học cổ truyền cần một nguyên tắc xuyên suốt: Giá trị thật - quy trình chuẩn - Truyền thông chuẩn mực - Tuân thủ pháp luật - Lấy an toàn và đạo đức nghề làm gốc.

Sinh viên Y – Dược học cổ truyền có lợi thế đặc biệt khi khởi nghiệp - Ảnh 2.

Các sinh viên đặt câu hỏi

Ngoài ra, phát triển năng lực khởi nghiệp - lập nghiệp cho sinh viên Y - Dược cổ truyền trong giai đoạn mới cần đi theo hướng: Chuyên môn vững - Chuẩn hóa hợp pháp - đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số - gắn hệ sinh thái.

"Nếu làm đúng, chúng ta không chỉ "gìn giữ" Y - Dược học cổ truyền mà còn nâng tầm, biến tri thức truyền thống thành các sản phẩm/dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giá trị thật, có chuẩn mực, có khả năng nhân rộng, đóng góp vào việc làm, khởi nghiệp và phát triển bền vững lĩnh vực Y - Dược học cổ truyền Việt Nam trong tương lai"- ông Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, nhấn mạnh xã hội đang cần những người làm nghề không chỉ giỏi bài thuốc mà còn hiểu khoa học; có tư duy nghiên cứu; có khả năng ứng dụng công nghệ, nhất là có tinh thần khởi nghiệp và hội nhập. Vì vậy, sinh viên Y - Dược học cổ truyền trong giai đoạn hiện nay không chỉ học để hành nghề, mà còn học để thích ứng, sáng tạo và dẫn dắt sự phát triển của ngành trong tương lai.

