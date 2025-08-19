Sinner bỏ cuộc, Alcaraz thành người Tây Ban Nha thứ 3 vô địch Cincinnati

Carlos Alcaraz đã thành công "đòi nợ" Jannik Sinner khi đăng quang Cincinnati 2025, chỉ 36 ngày sau thất bại ở chung kết Wimbledon.

Alcaraz vô địch Cincinnati khi Sinner bỏ cuộc (Ảnh: Cincinnati)

Tuy nhiên, trận chung kết này lại kết thúc một cách đặc biệt khi Sinner nhập cuộc một cách uể oải, thua liền 5 game đầu và buộc phải rút lui sau 23 phút do vấn đề sức khỏe.

Tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu trận đấu ấn tượng với lối trả giao bóng sở trường, giành break trắng ngay game mở màn. Trái ngược với sự mệt mỏi của đối thủ, Alcaraz thi đấu bền bỉ, di chuyển liên tục trước khi Sinner giương "cờ trắng".

Trận thua này đã khép lại chuỗi 26 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng của Sinner, bắt đầu từ chung kết Bắc Kinh 2024, cũng trước Alcaraz. Chuỗi trận đó dừng lại sau 320 ngày, còn Alcaraz tiếp tục nối dài mạch 17 chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000.

"Tôi rất tiếc cho Jannik! Không ai muốn thắng khi đối thủ bỏ cuộc, nhất là trong một trận chung kết như thế này. Chúc bạn mau chóng bình phục" - Alcaraz bày tỏ trên trang cá nhân.

Alcaraz trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ 3 vô địch giải đấu

Danh hiệu Cincinnati 2025 giúp Alcaraz sở hữu chức vô địch Masters 1000 thứ 8, đồng thời là danh hiệu thứ 6 trong mùa giải 2025 và thứ 22 trong sự nghiệp.

Đây được xem là cú hích tinh thần quan trọng trước thềm Mỹ mở rộng, nơi tay vợt 22 tuổi được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương.

