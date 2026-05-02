Sinner thẳng tiến chung kết Madrid Open, lập kỷ lục mới

Sự khác biệt về đẳng cấp

Tối 1-5, tài năng trẻ Arthur Fils không thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tại bán kết Madrid Open 2026, chính thức đứt chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp.

Sinner trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết ở cả 9 giải Masters 1000 (Ảnh: The Guardian)

Bước vào trận đấu, Sinner nhanh chóng cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp. Những pha điều bóng chính xác và khả năng kiểm soát nhịp độ giúp đại diện đến từ Ý liên tục đẩy đối thủ vào thế khó. Trước sức ép lớn của tay vợt hàng đầu thế giới, tâm lý thiếu ổn định khiến Fils thường xuyên mắc lỗi, tạo cơ hội để Sinner thắng set 1 với tỉ số áp đảo 6-2.

Sang set 2, tay vợt người Pháp dần cải thiện thế trận. Tuy nhiên, chiến thuật chơi đôi công từ cuối sân, vốn là sở trường của Sinner, là lựa chọn hoàn toàn sai lầm đối với Fils. Tài năng sinh năm 2004 có lúc dẫn trước 3-2 nhưng vẫn để tay vợt số 1 thế giới giành break và vươn lên 5-4. Ở game cuối, Sinner giao bóng chuẩn xác, kết thúc set đấu với tỉ số 6-4 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Với kết quả này, Sinner đã vượt qua Novak Djokovic để trở thành tay vợt trẻ nhất tiến vào chung kết ở cả 9 giải Masters 1000.

Đồng thời, anh cũng là tay vợt đầu tiên sinh vào những năm 2000 cán mốc 350 trận thắng ở cấp độ ATP Tour.

Người đầu tiên giành 5 danh hiệu Masters 1000

Trong trận bán kết còn lại, Alexander Zverev đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua hiện tượng 21 tuổi Alexander Blockx. Đại diện từ Đức khởi đầu thuận lợi (6-2) nhưng phải trải qua set 2 đầy thử thách trước khi ấn định chiến thắng 7-5. Đây là lần thứ 4 Zverev góp mặt ở trận chung kết tại Madrid, giải đấu mà anh từng vô địch vào năm 2018 và 2021.

Zverev (trái) từng để thua Sinner trong trận chung kết Giải Úc mở rộng 2025 (Ảnh: ATP Tour)

Vì tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz đã rút lui khỏi Madrid Open 2026 do chấn thương, trận chung kết tại Tây Ban Nha sắp tới (ngày 3-5) sẽ là cuộc so tài đỉnh cao giữa 2 tay vợt hàng đầu là Sinner (hạng 1) và Zverev (hạng 3), cũng là lần thứ 5 liên tiếp họ chạm trán tại cấp độ Masters 1000.

Zverev chắc chắn rất muốn chặn đứng chuỗi 22 chiến thắng trên mọi mặt sân của đối thủ người Ý và tìm lại vinh quang ở đấu trường quen thuộc. Dù vậy, tay vợt số 1 thế giới toàn thắng trong 8 lần chạm trán gần nhất.

Nếu Sinner đánh bại Zverev tại Madrid, anh sẽ vượt qua Rafael Nadal để trở thành người đầu tiên giành 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp.

Hiện tại, tay vợt Ý đã đăng quang ở Rolex Paris Masters 2025, Indian Wells, Miami Open và Monte-Carlo Masters 2026.



