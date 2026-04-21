Madrid Open 2026: Sinner, Zverev kỳ vọng tạo nên chung kết hấp dẫn khi Alcaraz, Djokovic rút lui

Nằm ở hai nhánh đấu khác nhau tại Madrid Open 2026, Jannik Sinner và Alexander Zverev được dự báo sẽ đối diện hành trình không dễ dàng nếu muốn góp mặt ở trận chung kết Madrid Open 2026 diễn ra tại Tây Ban Nha.

Giải đấu khởi tranh từ ngày 24-4, nhưng hai tên tuổi lớn là Carlos Alcaraz và Novak Djokovic rút lui vì lý do thể lực, chấn thương. Điều này khiến Sinner và Zverev trở thành hai hạt giống hàng đầu, đồng thời chỉ có thể chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng.

Theo kết quả bốc thăm, Sinner là hạt giống số 1, sẽ gặp một tay vợt vượt qua vòng loại ở vòng 2. Những thử thách đáng chú ý có thể chờ tay vợt người Ý ở các vòng tiếp theo lần lượt là Gabriel Diallo (vòng 3) và Tommy Paul (vòng 4).

Tại tứ kết, đối thủ tiềm năng của Sinner là Alex de Minaur. Nếu tiến sâu hơn, tay vợt số 1 thế giới có thể phải vượt qua loạt đối thủ giàu sức trẻ như Ben Shelton, Arthur Fils hoặc Lorenzo Musetti ở bán kết.

Ở nhánh còn lại, hạt giống số 2 Zverev sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa Mariano Navone và Nuno Borges. Các đối thủ có thể xuất hiện ở những vòng tiếp theo của tay vợt người Đức gồm Ugo Humbert và Jakub Mensik.

Nếu thi đấu đúng phong độ, Zverev nhiều khả năng đụng độ Daniil Medvedev tại tứ kết, đối thủ đang tạm dẫn 14-8 về thành tích đối đầu. Ở bán kết, thử thách tiếp theo có thể là Felix Auger-Aliassime hoặc đương kim vô địch Casper Ruud.

Sinner hiện đang thể hiện phong độ ấn tượng khi hướng tới danh hiệu ATP Masters 1000 thứ tư liên tiếp trong năm, sau các chức vô địch tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Trong khi đó, Zverev cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin sau thất bại ở bán kết Munich Open 2026.