Thể thao

Madrid Open 2026: Sinner, Zverev kỳ vọng tạo nên chung kết hấp dẫn khi Alcaraz, Djokovic rút lui

Quốc An

(NLĐO) - Trước thềm Madrid Open 2026, Alcaraz và Djokovic tuyên bố rút lui tạo nên nhiều tiếc nuối, NHM kỳ vọng trận chung kết sẽ hấp dẫn khi Sinner gặp Zverev

Nằm ở hai nhánh đấu khác nhau tại Madrid Open 2026, Jannik Sinner và Alexander Zverev được dự báo sẽ đối diện hành trình không dễ dàng nếu muốn góp mặt ở trận chung kết Madrid Open 2026 diễn ra tại Tây Ban Nha.

Giải đấu khởi tranh từ ngày 24-4, nhưng hai tên tuổi lớn là Carlos Alcaraz và Novak Djokovic rút lui vì lý do thể lực, chấn thương. Điều này khiến Sinner và Zverev trở thành hai hạt giống hàng đầu, đồng thời chỉ có thể chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng.

Theo kết quả bốc thăm, Sinner là hạt giống số 1, sẽ gặp một tay vợt vượt qua vòng loại ở vòng 2. Những thử thách đáng chú ý có thể chờ tay vợt người Ý ở các vòng tiếp theo lần lượt là Gabriel Diallo (vòng 3) và Tommy Paul (vòng 4).

img

Tại tứ kết, đối thủ tiềm năng của Sinner là Alex de Minaur. Nếu tiến sâu hơn, tay vợt số 1 thế giới có thể phải vượt qua loạt đối thủ giàu sức trẻ như Ben Shelton, Arthur Fils hoặc Lorenzo Musetti ở bán kết.

Ở nhánh còn lại, hạt giống số 2 Zverev sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa Mariano Navone và Nuno Borges. Các đối thủ có thể xuất hiện ở những vòng tiếp theo của tay vợt người Đức gồm Ugo Humbert và Jakub Mensik.

Nếu thi đấu đúng phong độ, Zverev nhiều khả năng đụng độ Daniil Medvedev tại tứ kết, đối thủ đang tạm dẫn 14-8 về thành tích đối đầu. Ở bán kết, thử thách tiếp theo có thể là Felix Auger-Aliassime hoặc đương kim vô địch Casper Ruud.

Sinner hiện đang thể hiện phong độ ấn tượng khi hướng tới danh hiệu ATP Masters 1000 thứ tư liên tiếp trong năm, sau các chức vô địch tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Trong khi đó, Zverev cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin sau thất bại ở bán kết Munich Open 2026.

Tin liên quan

Alcaraz rút khỏi Barcelona Open vì chấn thương, nối dài lời nguyền mùa giải sân đất nện

Alcaraz rút khỏi Barcelona Open vì chấn thương, nối dài lời nguyền mùa giải sân đất nện

(NLĐO) - Alcaraz đã chính thức rút lui trước thềm vòng 2 Barcelona Open và nối dài lời nguyền 5 năm liên tiếp ở mùa giải sân đất nện.

Sinner 2026 và "cái bóng" Djokovic 2015: lịch sử có lặp lại?

(NLĐO) - Chiến thắng tại Monte Carlo đã đặt Jannik Sinner vào quỹ đạo từng làm nên mùa giải vĩ đại của Novak Djokovic năm 2015.

Sinner hạ Alcaraz, "giật" top 1 và thành người thứ 2 trong lịch sử có kỷ lục không tưởng

(NLĐO) - Chung kết Monte Carlo Masters 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Jannik Sinner sau chiến thắng 7-6, 6-3 trước Carlos Alcaraz, trong tối 12-4.

