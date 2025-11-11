Sơ đồ chi tiết 6 tuyến buýt điện mới ở Côn Đảo: Người dân cần biết

Hiện Sở Xây dựng TP HCM đang chờ UBND TP chấp thuận cho vận hành các tuyến buýt điện này ở Côn Đảo. Theo kế hoạch, sẽ có tổng cộng 33 phương tiện được đưa vào khai thác, gồm hai loại xe: buýt 28 chỗ và buýt 60 chỗ (tính cả chỗ đứng và ngồi), đều là xe điện đầu tư mới, phù hợp với quy hoạch.

Sơ đồ 6 tuyến xe buýt điện sẽ hoạt động ở đặc khu Côn Đảo

Sáu tuyến buýt điện, gồm: B-01 (Trung tâm huyện Côn Đảo – Sân bay Cỏ Ống), B-02 (các trục đường trung tâm Côn Đảo), B-03 (Trung tâm Côn Đảo – Cảng Bến Đầm), B-04 (Khu Tây Bắc – Trung tâm Côn Đảo), B-05 (Khu Đông Nam – Trung tâm Côn Đảo) và tuyến TB-01 (buýt du lịch).

Để phục vụ hoạt động của hệ thống buýt điện, Sở Xây dựng đã lựa chọn 3 vị trí làm bãi đỗ, gồm: khu đất khoảng 1.500 m² trong Công viên Nguyễn Đức Thuận, khu dân cư số 5 và khu đất khoảng 6.000 m² tại bãi xe Cổng sau Nghĩa trang Hàng Dương. Các vị trí này cũng sẽ được lắp đặt trụ sạc điện để cung cấp năng lượng cho xe.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP HCM), các tuyến buýt điện được thiết kế để kết nối các khu dân cư phía Tây Bắc, Đông Nam, trung tâm hành chính, trường học, trung tâm y tế, khu lưu trú, khách sạn và các điểm du lịch, di tích lịch sử trên đảo.

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, cho biết việc phát triển buýt điện ở Côn Đảo xuất phát từ đặc thù địa lý, kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, du khách. “Việc đưa vào hoạt động phương tiện thân thiện với môi trường không chỉ giúp giảm khí thải, mà còn khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, hướng đến mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch quốc gia xanh và bền vững” - ông Hoàn nói.

Trước đó, UBND TP HCM đã ban hành Kế hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, làm cơ sở để định hướng đầu tư hạ tầng khung, tạo động lực phát triển cho đặc khu và TP HCM.

Sơ đồ chi tiết 6 tuyết xe buýt điện sẽ hoạt động ở đặc khu Côn Đảo:

Tuyến B-01: Trung Tâm Côn Đảo - Sân bay Cỏ Ống

Tuyến B-02: Các trục đường Trung tâm Côn Đảo

Tuyến B-03: Trung tâm Côn Đảo – Cảng Bến Đầm

Tuyến B-04: Tuyến phía Tây Bắc – Khu trung tâm Côn Đảo