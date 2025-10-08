Sở GD-ĐT Đắk Lắk miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ

Ngày 8-10, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Lý do, bà Huệ bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Sau khi miễn nhiệm, bà Huệ được chuyển làm nhiệm vụ giáo viên tại Trường THPT Cao Bá Quát.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bà Huỳnh Thị Kim Huệ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Hiệu trưởng cho Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cao Bá Quát theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bà Huệ mắc nhiều vi phạm, bị giáo viên, phụ huynh khiếu nại, phản ánh.

Sau khi bị kỷ luật khiển trách, bà Huệ tiếp tục tái phạm nhưng chỉ "phê bình nghiêm khắc". Sau đó, bà Huệ được Sở GD-ĐT điều về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Không đồng ý kết quả giải quyết, một giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An đã làm đơn tố cáo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kết luận trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm khuyết điểm cùng hành vi vi phạm, được coi là tái phạm, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với tố cáo điều động, bổ nhiệm bà Huệ sang trường mới, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kết luận vi phạm của bà Huệ phải bị xử lý kỷ luật nhưng chỉ bị phê bình, dẫn đến ngày 26-6-2023 điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát là chưa đúng quy định.

Tháng 9-2025, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Huệ bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do kỷ luật là bà Huệ với trách nhiệm là Hiệu trưởng đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.