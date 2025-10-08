HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sở GD-ĐT Đắk Lắk miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ

Cao Nguyên

(NLĐO) - Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Đắk Lắk bị miễn nhiệm chức vụ do có nhiều vi phạm trong công tác, bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 8-10, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Lý do, bà Huệ bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Sở GD - ĐT Đắk Lắk miễn nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát vì vi phạm - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ

Sau khi miễn nhiệm, bà Huệ được chuyển làm nhiệm vụ giáo viên tại Trường THPT Cao Bá Quát.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bà Huỳnh Thị Kim Huệ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Hiệu trưởng cho Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cao Bá Quát theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bà Huệ mắc nhiều vi phạm, bị giáo viên, phụ huynh khiếu nại, phản ánh.

Sau khi bị kỷ luật khiển trách, bà Huệ tiếp tục tái phạm nhưng chỉ "phê bình nghiêm khắc". Sau đó, bà Huệ được Sở GD-ĐT điều về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Không đồng ý kết quả giải quyết, một giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An đã làm đơn tố cáo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk. Đầu năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kết luận trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm khuyết điểm cùng hành vi vi phạm, được coi là tái phạm, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với tố cáo điều động, bổ nhiệm bà Huệ sang trường mới, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kết luận vi phạm của bà Huệ phải bị xử lý kỷ luật nhưng chỉ bị phê bình, dẫn đến ngày 26-6-2023 điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát là chưa đúng quy định.

Tháng 9-2025, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Huệ bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do kỷ luật là bà Huệ với trách nhiệm là Hiệu trưởng đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Kỷ luật cảnh cáo nữ hiệu trưởng nhiều lần vi phạm

Kỷ luật cảnh cáo nữ hiệu trưởng nhiều lần vi phạm

(NLĐO) - Nữ hiệu trưởng một trường THPT ở Đắk Lắk đã bị kỷ luật cảnh cáo do có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp mắc sai phạm

(NLĐO) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành xử lý các thông tin báo chí phản ánh, trong đó có vụ việc nữ hiệu trưởng liên tiếp sai phạm.

Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

(NLĐO) - Sau gần 8 tháng UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý trách nhiệm của nữ hiệu trưởng mắc nhiều sai phạm, đến nay Sở GD-ĐT tỉnh này vẫn chưa xử lý.

kỷ luật cảnh cáo miễn nhiệm thi hành kỷ luật nữ hiệu trưởng
