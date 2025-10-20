HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe

Yến Anh

(NLĐO)- Hà Nội phát đi văn bản đề nghị UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường

Tối 20-10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh đề nghị chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường (nếu có) và báo cáo kết quả về Sở.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe - Ảnh 1.

Nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo Sở này, Trường THPT Minh Phú, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc hai xã làm rõ vụ việc.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường tới học sinh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm học sinh quây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ gây phẫn nộ dư luận.

Đáng chú ý, một thanh niên trong nhóm ép nam sinh phải bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy.

Khi nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.

Nam sinh được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn (địa bàn huyện Sóc Sơn cũ), Hà Nội.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành thông tư quy định từ ngày 31-10-2025 các trường phổ thông trên toàn quốc sẽ áp dụng theo quy định mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh. Hình thức kỷ luật đuổi học bị bãi bỏ.

Ba hình thức kỷ luật gồm: Nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Riêng đối với học sinh tiểu học thì áp dụng hai hình thức kỷ luật gồm: Nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là khen thưởng, kỷ luật học sinh bảo đảm tính giáo dục nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh. 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, phụ huynh không đồng tình với quan điểm kỷ luật nặng nhất chỉ viết bản kiểm điểm.

    Thông báo