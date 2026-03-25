Giáo dục

Sở GD-ĐT Thanh Hóa chỉ đạo rà soát, tuyển dụng nhân viên trường học

Tuấn Minh

(NLĐO)- Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có chỉ đạo rà soát, xác định vị trí việc làm để có cơ sở tuyển dụng đối với đội ngũ nhân viên trường học trên địa bàn.

Ngày 25-3, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở này, vừa ký văn bản gửi các trường THPT, trường THCS-THPT công lập trực thuộc về việc xác định nhu cầu vị trí việc làm tuyển dụng đối với nhân viên trường học.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa chỉ đạo rà soát, tuyển dụng nhân viên trường học - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Lam Sơn được giao chỉ tiêu 13 nhưng hiện chỉ có 2 nhân viên được tuyển dụng

Trong văn bản chỉ đạo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu để có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên THCS đối với các trường THCS-THPT và tuyển nhân viên trường học đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, các nhà trường xác định nhu cầu vị trí việc làm tuyển dụng đối với nhân viên.

Theo đó, các vị trí việc làm của nhân viên được tuyển dụng gồm: Đối với vị trí chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có các vị trí thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ, tư vấn học sinh hạng III; đối với vị trí chuyên môn dùng chung, có các vị trí thư viện hạng IV, văn thư viên trung cấp, kế toán viên trung cấp hạng IV.

Riêng đối với vị trí y tế học đường, chưa thực hiện việc tuyển dụng trong đợt này.

Văn bản cũng yêu cầu hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế hoạt động giáo dục và đội ngũ nhân viên tại đơn vị để xác định nhu cầu, báo cáo vị trí việc làm đề nghị tuyển dụng để Sở GD-ĐT tổng hợp, xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.

Được biết, chỉ tiêu tuyển dụng đối với vị trí việc làm là nhân viên trường học được Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa giao mỗi trường 3 chỉ tiêu (trừ Trường THTP chuyên Lam Sơn, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc), nếu đơn vị nào đã tuyển và tuyển đủ 3 chỉ tiêu thì sẽ trừ cơ học.

Đến nay, trong tổng số 88 trường THPT và THCS-THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có khoảng gần 300 người làm việc, tại nhiều vị trí khác nhau. Hiện, đã có 96 nhân viên được tuyển dụng, con số còn lại vẫn chưa được tuyển và đa phần làm việc theo hợp đồng ký với nhà trường.

Đáng nói, có những trường hợp đã làm việc, công tác tại trường học đến 20 năm, nhưng do không được tuyển dụng dẫn đến các chế độ lương, phụ cấp và các quyền lợi khác không được đảm bảo, để lại nhiều thiệt thòi.

Trong 88 trường này, Trường THPT chuyên Lam Sơn được giao chỉ tiêu 13 nhưng hiện chỉ có 2 nhân viên được tuyển dụng.

Đắk Nông thiếu hơn 1.000 giáo viên, nhân viên trường học

Đắk Nông thiếu hơn 1.000 giáo viên, nhân viên trường học

(NLĐO) - Việc thiếu hơn 1.000 giáo viên, nhân viên trường học đã ảnh hưởng đến quá trình dạy và học ở Đắk Nông

Sau thanh tra, nhân viên trường thành con nợ

Cho rằng các nhân viên Trường Trung cấp nghề Quang Trung hưởng ưu đãi sai đối tượng, thanh tra quận Gò Vấp lập danh sách truy thu của một số cán bộ và nhân viên với số tiền 648 triệu đồng

Giả nhân viên trường lừa phụ huynh đóng học phí

(NLĐO) - Ngày 23-8, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM cho biết nhiều thí sinh đã nhận được điện thoại yêu cầu đóng tiền học phí gấp nhằm đảm bảo tiến độ, nếu không sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

