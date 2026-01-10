Nhân viên trường học sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ nhân viên trường học đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của trường. Đội ngũ nhân viên trường học bao gồm: công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, công nghệ thông tin, văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế...

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định riêng về phụ cấp ưu đãi theo nghề với đối tượng này. Thu nhập của nhân viên trường học vẫn hưởng theo Nghị định 204/2004 về chính sách tiền lương. Đa số vị trí nhân viên áp dụng bảng lương của viên chức loại B hoặc A0 - thấp nhất trong các bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức; vài vị trí được áp dụng bảng lương viên chức loại A1.

Viên chức y tế trường học hiện được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với mức 20%

Ngoài tiền lương, một số vị trí được hưởng thêm chế độ phụ cấp khác. Viên chức kế toán, thủ quỹ được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1 so với mức lương cơ sở; kế toán trưởng hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2; viên chức thiết bị, thí nghiệm, thư viện hưởng phụ cấp độc hại 0,2; viên chức y tế hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề 20%. Như vậy, về cơ bản, nhân viên trường học chỉ được hưởng mức lương theo hệ số lương cơ bản mà không có thêm phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên như giáo viên.

Mức lương thấp nhất đối với nhân viên trường học ước tính khoảng 4,3 triệu đồng/tháng, trong khi thực tế nhiều người được giao kiêm nhiệm thêm vị trí việc làm khác nhưng không có thêm chế độ.

Với mức thu nhập và yêu cầu công việc như hiện nay, cơ sở giáo dục khó tuyển dụng được nhân viên chuyên trách nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

Từ thực tiễn trên, tại dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong các cơ sở giáo dục công lập vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất bổ sung quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên trường học.

Theo đó, viên chức và người lao động đang công tác trong cơ sở giáo dục công lập, thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; nhóm vị trí việc làm công tác hỗ trợ, phục vụ; nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành - không bao gồm các vị trí giáo viên, giảng viên - được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 20%.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện bổ sung 20% mức phụ cấp ưu đãi cho nhân viên trường học là 158 tỉ đồng/tháng.