Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM báo cáo về tình hình giáo viên khi thực hiện chính quyền hai cấp

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT sẽ xây dựng chính sách nhằm thu hút giáo viên ở những bộ môn khó tuyển, giáo viên công tác tại khu vực đặc biệt khó khăn.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có báo cáo về việc giải đáp kiến nghị của UBND các xã, phường nhằm đảm bảo vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Sở GD-ĐT TP, căn cứ Công văn số 1904/2025 của Văn phòng UBND TP về việc khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND các phường, xã mới nhằm đảm bảo vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Qua rà soát, Sở GD-ĐT trả lời kiến nghị của UBND phường Lái Thiêu về nội dung quan tâm có chính sách thu hút giáo viên tại các địa bàn trọng điểm mật độ dân số đông để địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.

Sở GD-ĐT TP HCM báo cáo về tình hình giáo viên khi thực hiện chính quyền hai cấp - Ảnh 1.

Kỳ tuyển dụng viên chức vừa qua của Sở GD-ĐT TP HCM

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, trên địa bàn phường Lái Thiêu hiện có 3 trường mầm non: Hoa Cúc 1, Hoa Cúc 2 và Hoa Cúc 5; 7 trường tiểu học: Phú Long, Bình Nhâm, Trần Quốc Toản, Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Phan Chu Trinh.

4 trường THCS: Phú Long, Nguyễn Văn Tiết, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trường Tộ và 1 trường phổ thông có nhiều cấp học: Trường Tiểu học – THCS Tân Thới.

Năm học 2025 – 2026, UBND phường Lái Thiêu đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng cho 2 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 5 trường THCS cụ thể:

- Mầm non: Đăng ký nhu cầu là 7, trúng tuyển 7;

- Tiểu học: Đăng ký nhu cầu 37, trúng tuyển 26, trong đó dạy nhiều môn 15, giáo dục thể chất 6, tiếng Anh 5. Hiện còn thiếu 8, trong đó 3 giáo viên môn nghệ thuật (âm nhạc), 2 giáo viên nghệ thuật (mỹ thuật), 2 giáo viên tiếng Anh... 

Ở bậc THCS: Đăng ký nhu cầu 65, trúng tuyển 30, trong đó mỹ thuật 1, giáo dục thể chất 5, tiếng Anh 8, ngữ văn 4, toán học 3, lịch sử-địa lý 5, khoa học tự nhiên 3, giáo dục công dân 1.

Hiện còn thiếu 35, trong đó giáo viên tổng phụ trách Đội 2, âm nhạc 6, mỹ thuật 4, giáo dục thể chất 4, tin học 2, ngữ văn 2, lịch sử-địa lý 7, khoa học tự nhiên 1, công nghệ 4, giáo dục công dân 3.

Sở GD-ĐT TP đánh giá những vị trí giáo viên còn thiếu tại phường Lái Thiêu cũng là những vị trí hiện nay trên toàn thành phố còn thiếu, cụ thể:

+ Cấp tiểu học: Giáo viên tổng phụ trách Đội 185, nghệ thuật (âm nhạc) 125, nghệ thuật (mỹ thuật) 149, tin học 97....

+ Cấp THCS: Giáo viên tổng phụ trách Đội 110, âm nhạc 157, mỹ thuật 168, lịch sử - địa lý 192, công nghệ 165...

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, thực hiện Nghị quyết số 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 281/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71, Đảng ủy Bộ GD-ĐT ban hành Chương trình hành động số 05/2025, trong đó có nội dung: “Xây dựng và triển khai lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn”.

Sở GD-ĐT TP HCM báo cáo về tình hình giáo viên khi thực hiện chính quyền hai cấp - Ảnh 2.Sở GD-ĐT TP HCM ra thông báo khẩn đến các trường về chiến dịch chống "bắt cóc online"

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên

Thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM với chương trình hành động của Bộ GD-ĐT, trong thời gian tới Sở GD-ĐT sẽ xây dựng những chính sách nhằm thu hút giáo viên ở những bộ môn khó tuyển, những giáo viên công tác ở những khu vực đặc biệt khó khăn, đông dân cư nhằm tạo cơ chế, chính sách cho phát triển GD-ĐT TPHCM nói chung và khu vực trên địa bàn phường Lái Thiêu nói riêng.

Vì sao Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 252 đơn vị báo cáo hoạt động đấu thầu, các dự án mua sắm?

Vì sao Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 252 đơn vị báo cáo hoạt động đấu thầu, các dự án mua sắm?

(NLĐO)-Các đơn vị phải báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu, đấu thầu các gói thầu dự án mua sắm của cơ quan trong giai đoạn năm 2024-2025.

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn đến toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về khẩn trương triển khai các phương án ứng phó ảnh hưởng bão Kalmaegi

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hướng dẫn này nhằm làm cơ sở để tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên.

