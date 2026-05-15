Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM nói rõ chuyện thi hay xét tuyển lớp 10

Đặng Trinh

(NLĐO)- Ngành GD-ĐT TP đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 15-5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết ngành GD-ĐT TP đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay.

Người phát ngôn Sở GD-ĐT nhấn mạnh chủ trương xét tuyển lớp 10 thay cho thi tuyển ở một số khu vực nhằm giảm áp lực thi cử đối với học sinh hoàn thành cấp THCS.

Năm học 2025-2026, TP HCM có 169.972 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, đạt tỉ lệ gần 99,81%. Tuy nhiên, chỉ có 151.269 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Điều này đồng nghĩa khoảng hơn 17.000 học sinh đã lựa chọn những hướng đi khác ngoài hệ thống trường THPT công lập.

"Con số này phản ánh rõ xu hướng phân luồng học sinh sau THCS đang dần phát huy hiệu quả. Thay vì tập trung bằng mọi giá vào trường công lập, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động lựa chọn học nghề, trung tâm GDTX, trường quốc tế hoặc các loại hình đào tạo khác"- ông Minh nói. 

Theo ông Minh, từ nhiều năm nay, TPHCM đã ban hành bộ tiêu chuẩn tạm thời phổ cập bậc trung học (trong đó bao gồm cấp THCS, THPT) để tiến tới phổ cập cấp THPT theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Sở GD-ĐT TPHCM nói rõ hơn về xét tuyển hay thi tuyển lớp 10 - Ảnh 1.

Ngành GD-ĐT TP đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp điều kiện từng địa phương

Với chủ trương này, khi các loại hình trường phổ thông và tương đương bao gồm trường THPT công lập và ngoài công lập, trường trung học nghề, trung tâm GDNN-GDTX được hình thành bài bản thì học sinh có thể lựa chọn cho mình loại hình học tập phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình, định hướng nghề nghiệp. 

Như vậy, TP sẽ tiến tới không tổ chức thi tuyển lớp 10 đại trà mà sẽ thực hiện phương thức xét tuyển vào cấp THPT với tiêu chí đảm bảo công bằng, học sinh học tập theo đúng năng lực, nguyện vọng và đảm bảo gần nhà. Khi các loại hình trường đảm bảo thực hiện chủ trương, hệ thống trường, lớp đáp ứng kèm theo thì sở sẽ nghiên cứu xây dựng các tiêu chí xét tuyển không chỉ đảm quyền lợi của học sinh mà còn đảm bảo các trường THPT tuyển chọn được học sinh có nguyện vọng, phù hợp với định hướng phát triển của mỗi nhà trường.

Theo ông Minh, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, TPHCM có xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú đã thực hiện xét tuyển lớp 10. Trong những năm học tiếp theo, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng ở những khu vực đủ điều kiện về cơ sở vật chất, số lượng học sinh...

Để hiện thực hóa lộ trình giảm áp lực tuyển sinh, bài toán quan trọng nhất theo ngành GD-ĐT TP chính là cơ sở vật chất. TP hiện triển khai "Chiến dịch 150 ngày" nhằm hoàn thành khoảng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học 2026-2027.

Hơn 100 dự án trường học đang được rà soát và đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu của TPHCM là đạt tỉ lệ 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học, qua đó tạo điều kiện mở rộng quy mô tuyển sinh và giảm áp lực quá tải nhiều năm qua.

Khi cơ sở vật chất được đảm bảo, TP sẽ có thêm dư địa để triển khai các mô hình tuyển sinh linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn thay vì áp dụng một phương thức chung cho toàn TP. Đây cũng được xem là nền tảng để TPHCM tiến tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm thay vì đặt nặng thi cử như trước. 



TPHCM: Tuyệt đối không tư vấn lớp 10 theo nhận định cá nhân, gây hoang mang cho học sinh

TPHCM: Tuyệt đối không tư vấn lớp 10 theo nhận định cá nhân, gây hoang mang cho học sinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức thi lớp 10 tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, gây lo lắng cho học sinh

Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Chỉ tiêu, tỉ lệ chọi, những mốc thời gian cần nhớ

(NLĐO) - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi có quy mô lớn chưa từng có của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết tỉ lệ chọi lớp 10 tất cả các trường ở TPHCM

(NLĐO)- Có tới 34 trường THPT ở TPHCM có tỉ lệ chọi thấp hơn 1, nghĩa là nếu thí sinh giữ nguyên đăng ký thì chỉ cần thi là khả năng đậu gần như tuyệt đối

