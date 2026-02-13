Sở GD-ĐT TPHCM: Học kỳ II sẽ ban hành quy trình thực hiện chương trình nhà trường

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc tại hội nghị sơ kết học kỳ I đối với giáo dục phổ thông được tổ chức vừa qua.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, trong học kỳ I vừa qua, sở đã ghi nhận những chuyển biến tích cực sau quá trình sắp xếp, sáp nhập; công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đi vào ổn định; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được rà soát, phân định rõ ràng hơn...

Về nhiệm vụ trọng tâm học kì II, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, sở yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch năm học; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm và chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tổng kết năm học bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Sở GD-ĐT TP sẽ ban hành quy trình thực hiện chương trình nhà trường, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn các cơ sở giáo dục

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM giao Phòng giáo dục Phổ thông chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu lãnh đạo Sở GD-ĐT TP ban hành quy trình thực hiện chương trình nhà trường, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn các cơ sở giáo dục.

Đồng thời phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu sở trình UBND TP ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện thí điểm ứng dụng AI trong giáo dục theo lộ trình phù hợp; bảo đảm đúng định hướng, an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành. Việc ứng dụng AI phải phục vụ nâng cao chất lượng dạy học, hỗ trợ công tác quản lý, giảm áp lực hành chính cho giáo viên, góp phần cá thể hóa việc học của học sinh; tránh hình thức, chạy theo phong trào.

Đặc biệt, để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các trường THPT chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập; Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung, tiến độ và chất lượng kế hoạch ôn tập tại đơn vị.

Cũng tại hội nghị, các vấn đề xung quanh chương trình nhà trường được lãnh đạo Sở GD-ĐT TP đặc biệt quan tâm vì thời gian qua nội dung này nhận nhiều phản ánh trong dư luận. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, ở chương trình nhà trường, cần khẳng định không tồn tại “chương trình liên kết” theo nghĩa chương trình giáo dục riêng biệt. Việc liên kết chỉ là một hình thức, một giải pháp tổ chức thực hiện chương trình nhà trường theo Nghị định 24/2024 trong đó hiệu trưởng được quyền lựa chọn đối tác phù hợp.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP khẳng định hiệu trưởng phải nắm chắc đối tác liên kết, đảm bảo đội ngũ tham gia giảng dạy có đủ năng lực sư phạm và chuyên môn; không thể để người không có năng lực sư phạm tham gia giảng dạy trong nhà trường.