Tại hội nghị sơ kết học kỳ I bậc giáo dục phổ thông của Sở GD-ĐT TPHCM, tổ chức chiều 26-1, các vấn đề xung quanh chương trình nhà trường được lãnh đạo Sở GD-ĐT TP đặc biệt nhấn mạnh vì thời gian qua nội dung này nhận nhiều phản ánh trong dư luận.

Bà Lâm Hồng Lãm Thuý, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết việc xây dựng chương trình nhà trường được thực hiện căn cứ các văn bản hướng dẫn, trong đó có Công văn 1619 và 1888 của Sở GD-ĐT.

Theo đó, chương trình 2 buổi/ngày gồm phần chương trình chính khóa theo Thông tư 32 và phần thời lượng còn lại được xây dựng thành các hoạt động giáo dục bổ trợ trong khuôn khổ chương trình nhà trường, không gọi là “liên kết”.

"Các hoạt động này được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, phù hợp năng lực, sở thích của học sinh. Cuối năm học, các trường lấy ý kiến phụ huynh và học sinh để xây dựng chương trình năm sau; đầu năm học lấy ý kiến đối với các lớp đầu cấp để tổ chức phù hợp, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia" - bà Thuý chia sẻ.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM

Theo bà Thúy, thực tế cho thấy nhiều trường đã tổ chức tốt các hoạt động này với nhiều câu lạc bộ, môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên trường đảm nhiệm hoặc có sự tham gia của phụ huynh, nghệ nhân, nghệ sĩ; có hoạt động thu phí và không thu phí theo đúng hướng dẫn.

Đối với việc phối hợp với các đơn vị bên ngoài, hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý theo Nghị định 24/2024. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn đơn vị chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng đã được ký hợp đồng, vì vậy các trường rà soát chặt chẽ vấn đề này.

Việc triển khai chương trình nhà trường cần được thực hiện công khai, minh bạch trong nội bộ nhà trường; các nội dung liên quan cần được đưa vào quy chế, được thông tin rõ ràng để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ, hạn chế phát sinh phản ánh, khiếu nại.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, khẳng định không thể để người không có năng lực sư phạm tham gia giảng dạy trong nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, ở chương trình nhà trường, cần khẳng định không tồn tại “chương trình liên kết” theo nghĩa chương trình giáo dục riêng biệt. "Việc liên kết chỉ là một hình thức, một giải pháp tổ chức thực hiện chương trình nhà trường theo Nghị định 24/2024 trong đó hiệu trưởng được quyền lựa chọn đối tác phù hợp" - ông Hiếu nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Trước khai giảng, làm rõ nội dung đấu thầu chương trình nhà trường (NLĐO) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho rằng việc phải đấu thầu chương trình nhà trường là điều hết sức vô lý vì hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trong trường học.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP khẳng định hiệu trưởng phải nắm chắc đối tác liên kết, đảm bảo đội ngũ tham gia giảng dạy có đủ năng lực sư phạm và chuyên môn; không thể để người không có năng lực sư phạm tham gia giảng dạy trong nhà trường.