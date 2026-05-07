Sở GD-ĐT TPHCM vừa phát đi thông báo đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục toàn TP liên quan việc thực hiện lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp với nhiều nội dung quan trọng.
Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp với mục đích tri ân công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ, thầy, cô đối với sự trưởng thành về mặt tri thức và nhân cách của học sinh.
Tạo kỷ niệm đẹp, sâu sắc cho các em học sinh các lớp cuối cấp trước khi kết thúc năm học; qua đó tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các em học sinh và định hình hoạt động mang tính văn hóa truyền thống của nhà trường.
Buổi lễ được tiến hành trong không khí vui tươi, ấm áp; các tiết mục văn nghệ trong chương trình tập trung vào chủ đề về ông bà, cha mẹ, thầy, cô, mái trường và tình bạn.
Các nhà trường chủ động sắp xếp thời gian tổ chức chương trình lễ tri ân và trưởng thành năm học 2025 - 2026 phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.
Sau phần chương trình lễ, tùy theo điều kiện tại đơn vị, nhà trường có thể tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi của học sinh.
Thành phần tham dự gồm: Đại biểu khách mời, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựu học sinh và cha mẹ học sinh các lớp cuối cấp.
Đặc biệt, Sở GD-ĐT lưu ý thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong ban tổ chức.
Chương trình phải đảm bảo tạo được không khí vui tươi, hân hoan, phấn khởi và đạt được mục tiêu giáo dục nhận thức cho học sinh khi tham gia. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp cùng chuẩn bị cho công tác tổ chức.
Ngoài ra, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh của học sinh trong điều kiện cơ sở vật chất tại đơn vị.
Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động vui chơi phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, đảm bảo sức khỏe học sinh và bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất tại đơn vị.
Chương trình lễ tri ân và trưởng thành được thông tin rộng rãi đến cha mẹ học sinh để mời gọi cùng tham gia với hoạt động chung của nhà trường và ghi nhận sự trưởng thành của các em.
Nhà trường tổ chức chương trình bằng nhiều hình thức vui tươi, sinh động nhưng không phô trương, hình thức gây tốn kém.
