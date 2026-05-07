HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM: Lễ tri ân, trưởng thành không tổ chức phô trương, tốn kém

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các nhà trường khi tổ chức lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh phải lành mạnh, không phô trương gây tốn kém

Sở GD-ĐT TPHCM vừa phát đi thông báo đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục toàn TP liên quan việc thực hiện lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp với nhiều nội dung quan trọng. 

Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp với mục đích tri ân công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ, thầy, cô đối với sự trưởng thành về mặt tri thức và nhân cách của học sinh. 

Tạo kỷ niệm đẹp, sâu sắc cho các em học sinh các lớp cuối cấp trước khi kết thúc năm học; qua đó tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các em học sinh và định hình hoạt động mang tính văn hóa truyền thống của nhà trường. 

Buổi lễ được tiến hành trong không khí vui tươi, ấm áp; các tiết mục văn nghệ trong chương trình tập trung vào chủ đề về ông bà, cha mẹ, thầy, cô, mái trường và tình bạn. 

Sở GD-ĐT TPHCM: Lễ tri ân, trưởng thành không tổ chức phô trương, gây tốn kém - Ảnh 1.

Lệ tri ân, trưởng thành của học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Văn Ơn, năm 2025

Các nhà trường chủ động sắp xếp thời gian tổ chức chương trình lễ tri ân và trưởng thành năm học 2025 - 2026 phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. 

Sau phần chương trình lễ, tùy theo điều kiện tại đơn vị, nhà trường có thể tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi của học sinh. 

Thành phần tham dự gồm: Đại biểu khách mời, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựu học sinh và cha mẹ học sinh các lớp cuối cấp. 

Đặc biệt, Sở GD-ĐT lưu ý thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong ban tổ chức. 

Chương trình phải đảm bảo tạo được không khí vui tươi, hân hoan, phấn khởi và đạt được mục tiêu giáo dục nhận thức cho học sinh khi tham gia. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp cùng chuẩn bị cho công tác tổ chức. 

Ngoài ra, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh của học sinh trong điều kiện cơ sở vật chất tại đơn vị. 

Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động vui chơi phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, đảm bảo sức khỏe học sinh và bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất tại đơn vị. 

Chương trình lễ tri ân và trưởng thành được thông tin rộng rãi đến cha mẹ học sinh để mời gọi cùng tham gia với hoạt động chung của nhà trường và ghi nhận sự trưởng thành của các em. 

Nhà trường tổ chức chương trình bằng nhiều hình thức vui tươi, sinh động nhưng không phô trương, hình thức gây tốn kém.

Tin liên quan

Phụ huynh vận động tổ chức gặp mặt tri ân ngày 20-11, trường ra thông báo khẩn

Phụ huynh vận động tổ chức gặp mặt tri ân ngày 20-11, trường ra thông báo khẩn

(NLĐO) - Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (quận Tân Bình - TP HCM) sáng 25-10 ra thông báo khẩn sau khi xuất hiện tin nhắn vận động tổ chức gặp mặt tri nhân ngày 20-11

NÓNG: Nhiều trường học TPHCM cảnh báo khẩn lừa đảo suất "bao đậu", "tuyển thẳng" mùa tuyển sinh

(NLĐO)- Nhiều đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ nhà trường, Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT có suất "bao đậu", "tuyển thẳng" dẫn dụ phụ huynh, học sinh.

TPHCM: Một trường học thông báo khẩn tạm dừng bữa ăn bán trú do lo ngại ngộ độc thực phẩm

(NLĐO)- Sau sự việc 184 học sinh của Trường Tiểu học Bình Qưới Tây-TPHCM nghi ngộ độc thực phẩm, một trường học khác cũng tạm dừng bữa ăn bán trú.

triển khai thực hiện văn hóa truyền thống học sinh lớp 9 cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo