Sở GD-ĐT TPHCM nói gì về hoạt động liên kết giáo dục ở các trường học?

Chiều 18-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có thông tin về một số vấn đề liên quan đến ngành GD-ĐT.

Nói về thông tin thực hiện liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết việc triển khai các chương trình liên kết trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của ngành GD-ĐT và các cơ sở giáo dục, đồng thời góp phần đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức dạy học.

"Kết quả giáo dục và những thành tích nổi bật của học sinh trong năm học vừa qua là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục phổ thông của TP, đồng thời khẳng định sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong việc thực hiện hiệu quả chủ trương dạy học 2 buổi/ngày"- ông Minh cho biết.

Chương trình liên kết đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thế hệ học sinh phát triển toàn diện: Giàu tri thức, vững kỹ năng, khỏe mạnh về thể chất, năng động, tự tin, sáng tạo, làm chủ công nghệ, có bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sẵn sàng hội nhập.

Một hoạt động liên kết ở trường học hiện nay để dạy kỹ năng công dân số

Dù vậy, theo ông Mình các chương trình liên kết vẫn tồn tại một số hạn chế, đó là tình trạng cơ sở giáo dục một số nơi còn thiếu phòng học, phòng chức năng, không gian hoạt động trải nghiệm hạn chế. Đội ngũ giáo viên còn thiếu ở một số môn học đặc thù, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Nội dung, hình thức giáo dục buổi thứ hai tại một số cơ sở chưa đa dạng, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển năng lực học sinh...

Nguồn lực tài chính cho dạy học 2 buổi/ngày còn hạn chế, xã hội hóa chưa đồng đều. Chất lượng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày giữa các cơ sở còn chênh lệch....

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học (NLĐO) - Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều

Để khắc phục những tồn tại trên, người phát ngôn Sở GD-ĐT TP, cho biết ngành GD-ĐT đã đề ra nhiều giải pháp để khắc phục. Đó là rà soát, đầu tư nâng cấp theo lộ trình; sử dụng linh hoạt, hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; lồng ghép các chương trình, đề án, dự án và đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường nguồn lực đầu tư.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên kết, cơ sở đào tạo đủ điều kiện, năng lực để hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục buổi thứ hai. Tăng cường vai trò chủ động của nhà trường; mở rộng các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, thể chất, nghệ thuật; đa dạng hóa nội dung, phương pháp thông qua phối hợp với các đơn vị có kinh nghiệm....



