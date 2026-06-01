Sở GD-ĐT TPHCM nói về sự cố bất thường và các trường hợp đặc biệt trong ngày đầu thi lớp 10

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM đã có thông tin về ngày thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo ông Minh, trong buổi thi sáng 1-6, diễn ra cơ bản bình thường. Tổng số thí sinh vắng thi là 603/151.557, tỉ lệ 0,39%.

Tại 2 điểm thi, ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình thi, phải xuống phòng y tế từ 5 đến 10 phút. Các điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự cố bất thường. Sở GD-ĐT TP, cho biết do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù giờ thi.

Tại một điểm thi khác, ghi nhận 1 thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi mà không thông báo trước cho điểm thi. Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu điểm thi lập biên bản bất thường, đồng thời vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt buổi thi. Điểm thi được đề nghị yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Thí sinh TPHCM trong buổi thi môn thứ 2

Tại điểm thi Trường THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ), ghi nhận 1 thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi gây ảnh hưởng đến trật tự. Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc.

Trường hợp thí sinh tiếp tục có hành vi tương tự trong buổi thi chiều, sẽ được chuyển sang thi tại phòng dự phòng. "Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định" - Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết.

Cũng trong sáng 1-6, có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, ông Hồ Tấn Minh, thông tin thêm, trong chiều 1-6 diễn ra cơ bản bình thường. Tổng số thí sinh vắng thi là 611/151.557, tỉ lệ 0,4%.

Trong quá trình thi, một số điểm thi phát hiện một số đề thi bị mất chữ tại trang 2 và 3. Các điểm thi liên quan đã được yêu cầu mở đề dự phòng và tiến hành lập biên bản sự cố theo quy định.

Cũng trong chiều 1-6, có 1 trường hợp thí sinh sử dụng tài liệu vi phạm quy chế thi.