Sở GD-ĐT TPHCM ra hướng dẫn mới nhất về lương, nâng lương, phụ cấp thâm niên viên chức

Ngày 12-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn về việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức.

Về chế độ tiền lương đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc quản lý của UBND phường, xã và đặc khu, UBND có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã.

Về thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định đối với nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của sở (trừ quy định tại điểm b khoản 8 Mục I văn bản số 1397/ 2025 của UBND TPHCM).

Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2, hạng II và tương đương tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở.

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý theo tỉ lệ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Thông tư số 08/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ.

Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của sở.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống tại đơn vị, trừ viên chức thuộc điểm a khoản 2.1.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống thuộc phạm vi quản lý trừ viên chức thuộc điểm a khoản 2.1.