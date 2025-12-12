Sở GD-ĐT TPHCM ra hướng dẫn mới nhất về lương, nâng lương, phụ cấp thâm niên viên chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM ra hướng dẫn mới nhất về lương, nâng lương, phụ cấp thâm niên viên chức

Đặng Trinh

(NLĐO) - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức quản lý do sở bổ nhiệm

Ngày 12-12, Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn về việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức.

Về chế độ tiền lương đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc quản lý của UBND phường, xã và đặc khu, UBND có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã.

Về thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định đối với nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của sở (trừ quy định tại điểm b khoản 8 Mục I văn bản số 1397/ 2025 của UBND TPHCM).

Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2, hạng II và tương đương tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở.

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý theo tỉ lệ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Thông tư số 08/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ.

Sở GD-ĐT TPHCM ra hướng dẫn mới nhất về chế độ lương, nâng lương, phụ cấp thâm niên - Ảnh 1.

Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của sở.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống tại đơn vị, trừ viên chức thuộc điểm a khoản 2.1.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống thuộc phạm vi quản lý trừ viên chức thuộc điểm a khoản 2.1.

Sở GD-ĐT TP cũng quy định: Đối với hồ sơ thuộc phạm vi thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định thì thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai, kiểm tra, rà soát, thẩm định, xét duyệt hồ sơ theo quy định pháp lý hiện hành và ban hành quyết định khi hồ sơ hợp lệ, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Đối với hồ sơ thuộc phạm vi Giám đốc Sở GD-ĐT ban hành quyết định thì thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai, rà soát, tổng hợp hồ sơ gửi về Sở GD-ĐT để được xem xét, quyết định.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hướng dẫn này nhằm làm cơ sở để tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Ngân sách ưu tiên học sinh, tránh phân bổ vào thu nhập giáo viên

(NLĐO)- Đảm bảo sử dụng ngân sách hợp lý, ưu tiên hoạt động giáo dục, hỗ trợ học sinh, tránh thất thoát hoặc phân bổ không hợp lý vào thu nhập giáo viên

TP HCM: Không để tâm lý bất bình khi trường chi thu nhập tăng thêm

(NLĐO)- Việc chi trả thu nhập tăng thêm cần phải đảm bảo việc chi trước thời điểm giáo viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Át Tỵ 2025

giám đốc sở Bộ Nội vụ phụ cấp thâm niên nâng bậc lương chức danh nghề nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo