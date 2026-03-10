Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về các trường thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027 việc tuyển sinh lớp 6 theo hình thức xét tuyển được thực hiện như sau: Xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.

Điều kiện áp dụng phương thức tuyển sinh này là những trường THCS thực hiện mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo quyết định 580 của UBND TP. Trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND phường, xã xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, UBND phường, xã trình Sở GD-ĐT xem xét, phê duyệt.

Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sẽ do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.

Sở GD-ĐT TP lưu ý, học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung. Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương căn cứ nơi ở hiện tại của học sinh và chỉ tiêu còn lại của các trường để thực hiện phân bổ.

Các trường THCS thực hiện mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao và Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng khảo sát

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau khi TP triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhận thức rõ thực trạng này, UBND TP đã có những chỉ đạo kịp thời để Sở GD-ĐT TP xây dựng các phương án nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh.

Theo ông Phong, Sở GD-ĐT TP đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã, đặc khu để định hình lại bản đồ giáp ranh của TPHCM sau sáp nhập; đồng thời tiến hành thống kê chi tiết số lượng trường học và số lượng học sinh tại từng phường, xã. Trên cơ sở dữ liệu này, sở áp dụng công nghệ bản đồ số để tính toán khoảng cách di chuyển hợp lý cho học sinh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em và giúp các trường có thể tổ chức tuyển sinh hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu.

Điểm đặc biệt là khu vực tuyển sinh linh hoạt không theo địa giới hành chính, không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây, trong đó Sở GD-ĐT đóng vai trò chủ trì, điều phối chung; các UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT và các địa phương lân cận trong việc phân bổ học sinh, không để xảy ra tình trạng cục bộ địa phương, đảm bảo các trường có đủ học sinh, duy trì các chương trình giáo dục đặc thù.

"Không còn sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh. Đây là ứng dụng Đề án 06 của Chính phủ nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiện đại hóa công tác quản lý."- ông Phong nói.