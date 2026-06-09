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Văn hóa - Văn nghệ

Số hóa di sản Hồ Chí Minh

KIM NGÂN

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP HCM giai đoạn 2020-2035

Không chỉ góp phần bảo tồn tư liệu, mô hình còn tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản của Người bằng những trải nghiệm phù hợp với thời đại công nghệ

Việc đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lên môi trường số đang mở ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kho tư liệu mở cho mọi người dân

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP HCM giai đoạn 2020-2035. Sau nhiều năm triển khai, hàng ngàn mô hình đã được hình thành tại cơ quan, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư và các thiết chế văn hóa, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

Cùng với sự phát triển của công nghệ và thói quen tiếp nhận thông tin mới, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để những giá trị văn hóa ấy tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn. Từ thực tiễn đó, chương trình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền số" được Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM xây dựng như một bước phát triển mới của mô hình.

Số hóa di sản Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - trải nghiệm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tháng 5-2025. (Ảnh: NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT)

Đến đầu năm 2026, TP HCM đã xây dựng 5.680 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 832 mô hình được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Các nền tảng mạng xã hội cũng được khai thác để lan tỏa infographic, video clip và các tác phẩm văn học - nghệ thuật về Bác, góp phần đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện diện ngày càng sâu rộng trong đời sống số.

Hiện nay, người dân có thể tiếp cận miễn phí Tủ sách điện tử Hồ Chí Minh, thư viện điện tử cấp xã - phường, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến. Hàng trăm đầu sách, tài liệu nghiên cứu, hình ảnh, hiện vật và ấn phẩm quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh được số hóa, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và tìm hiểu của công chúng.

Nhiều hoạt động xuất bản và số hóa tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được các nhà xuất bản triển khai, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người trong đời sống đương đại. Nổi bật là Tủ sách điện tử Chủ tịch Hồ Chí Minh do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xây dựng, gồm 135 đầu sách được cung cấp miễn phí trên môi trường số. Kho tư liệu tập hợp sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách viết về Người cùng nhiều ấn phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Việc ra mắt Tủ sách điện tử Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài thuận tiện trong việc tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, cho biết.

Đưa văn hóa số đến gần người trẻ

NXB Tổng hợp TP HCM cũng góp phần làm phong phú không gian văn hóa số bằng tủ sách Vinh quang Hồ Chí Minh. Giai đoạn đầu, tủ sách giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu như "Nam Bộ - Thành đồng Tổ quốc", "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"... Theo kế hoạch, tủ sách sẽ phát triển lên 79 tác phẩm, mở rộng các chủ đề về độc lập dân tộc, giáo dục, văn hóa, dân vận và tình cảm của Bác với miền Nam.

Việc số hóa và đưa những đầu sách lên các nền tảng trực tuyến không chỉ giúp bảo tồn nguồn tư liệu quý mà còn tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản tư tưởng Hồ Chí Minh mọi lúc, mọi nơi, đúng với mục tiêu đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện diện ngày càng sâu rộng trong đời sống số.

Tại hội thảo khoa học "Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" ngày 5-6 tại TP HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong khẳng định những giá trị lịch sử và thời đại từ các lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn động lực để thành phố củng cố bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần tự cường và khát vọng phát triển. 

Môi trường văn hóa đặc sắc

"Thành phố quyết tâm xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành môi trường văn hóa đặc trưng, nơi tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác hiện diện thường xuyên trong đời sống, trở thành tài sản tinh thần của cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.


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