Lao động

TPHCM: Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà trọ công nhân

(NLĐO) - Chương trình nhằm tăng cường chăm lo về vật chất và tinh thần cho công nhân ở trọ

Tối 21-5, tại Khu nhà trọ công nhân - Công ty CP Nhôm nhựa Kim Hằng, Công đoàn phường Bình Đông, TPHCM đã phối hợp với Ban giám đốc và Công đoàn công ty tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu nhà trọ.

Chăm lo và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà trọ công nhân - Ảnh 1.

Công đoàn phường Bình Đông chăm lo cho công nhân tại khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 của Công đoàn phường.

Thực hiện chương trình "Cảm ơn người lao động", Công đoàn phường đã trao tặng 40 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, qua đó tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong công việc và cuộc sống. 

Ngoài ra, Công đoàn và Hội LHPN phường cũng trao tặng 100 bộ áo dài cho công nhân lao động đang làm việc tại công ty.

Chăm lo và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà trọ công nhân - Ảnh 2.

Công đoàn và Hội LHPN phường trao tặng biểu trưng 100 bộ áo dài cho người lao động tại công ty

Ông Dương Tấn Lộc, Chủ tịch Công đoàn phường, cũng đã gửi lời cảm ơn vì những đóng góp bền bỉ của người lao động trong lao động sản xuất thời gian qua đồng thời mong muốn ban giám đốc và Công đoàn cơ sở công ty tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để chăm lo tốt hơn cho người lao động trong thời gian tới.

Cũng trong chương trình, Công đoàn phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu nhà trọ. 

Theo đó, không gian văn hóa được bố trí ngay trong khu trọ, được trang bị kệ sách và trưng bày sách báo, tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ và nhiều bài viết, nhiều tác phẩm tiêu biểu, những bài hát ca ngợi Bác được mã hóa QR để tiện việc tra cứu, học tập. Ngoài ra, không gian còn có sách văn hóa phục vụ văn hóa đọc ngay tại khu nhà trọ.

Chăm lo và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà trọ công nhân - Ảnh 3.

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu nhà trọ

Ông Nguyễn Trọng Tiến - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết hiện khu nhà trọ công nhân của công ty có hơn 40 phòng với khoảng 100 công nhân và con em họ sinh sống. 

Tại đây, công nhân được doanh nghiệp hỗ trợ phần lớn chi phí để người lao động an tâm làm việc. Việc thành lập không gian văn hóa tại khu nhà trọ giúp công nhân và con em họ có thể cùng đọc sách, nâng cao hiểu biết.

Chăm lo và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà trọ công nhân - Ảnh 4.

Công nhân tìm hiểu sách, tư liệu tại không gian văn hóa

