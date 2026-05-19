Số hóa “di sản” Thi hành án dân sự TPHCM

Chiều ngày 19-5, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM tổ chức lễ khánh thành phòng truyền thống số tại trụ sở đơn vị.



Công trình hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 80 năm Ngày truyền thống THADS (19.7.1946 – 19.7.2026).

Lãnh đạo THADS TP cho biết việc đưa vào hoạt động phòng truyền thống số nhằm lưu trữ các tư liệu, hình ảnh và dữ liệu lịch sử của đơn vị thông qua ứng dụng công nghệ số. Hệ thống này hỗ trợ đổi mới phương thức giáo dục truyền thống và giới thiệu quá trình phát triển cùng các thành tựu của THADS TP qua các giai đoạn.

Trong bối cảnh kiện toàn bộ máy, công trình đóng vai trò lưu giữ tư liệu và kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ thuộc hệ thống THADS TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi vận hành theo mô hình tổ chức mới từ ngày 1-7-2025. Không gian số hóa được thiết kế để tái hiện các dấu mốc lịch sử, hoạt động chuyên môn, công tác Đảng và kết quả chuyển đổi số của đơn vị một cách khoa học, dễ tiếp cận.

Ngoài mục tiêu giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức và người lao động, phòng truyền thống số còn phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đơn vị đến các đoàn công tác.